ஐ.பி.எல் சூதாட்ட வழக்கு: தோனியை எந்த இடத்தில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டும் - நீதிமன்றம் தெரிவித்து என்ன?
தோனி சாட்சி பதிவை நீதிமன்ற வளாகத்திலோ? அல்லது ஏதேனும் ஒரு அரசு கட்டடத்திலோ? நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் உயர் நீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: ஐ.பி.எல் சூதாட்ட விவகாரம் தொடர்பாக கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியை எந்த இடத்தில் வைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்பதை தற்போது முடிவு செய்ய முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் நடைபெற்ற சூதாட்டத்தில், சென்னை அணியின் நட்சத்திர வீரரான மகேந்திர சிங் தோனிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஓய்வுப் பெற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார், தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்திருந்தார்.
சம்பத்குமாரின் பேட்டி தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாக கூறி, 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கோரி தோனி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிடி ஆவணங்களாக மொழி பெயர்க்கவும், தட்டச்சு செய்யவும் கட்டணமாக 10 லட்சம் ரூபாயை செலுத்த வேண்டும் என எம்.எஸ் தோனிக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் 3 இடையீட்டு மனுக்களை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர் ஆணையர் ஜெயஶ்ரீ மூலம் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் சாட்சியத்தைப் பதிவு செய்வதைக் கண்காணிக்கும் வகையில் ஒரு நீதித்துறை அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும்.
வழக்கு தொடர்பான சாட்சிகள் விசாரணையை முழுவதுமாக காணொளிப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்யப்படும் காணொளிப் காட்சியின் நகல்கள் தனக்கும், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படும் நீதித்துறை அதிகாரிக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். தோனி ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் என்பதற்காக சாட்சிகள் பதிவை ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலிலோ? அல்லது ஏதேனும் ஒரு தனியார் பங்களாவிலோ? பதிவு செய்யாமல், சாட்சி பதிவை நீதிமன்ற வளாகத்திலோ? அல்லது ஏதேனும் ஒரு அரசு கட்டிடத்திலோ? நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன்கவுடர் முன்பு (அக் 09) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தோனி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குறிப்பிட்ட இடத்தில் சாட்சி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஏற்க முடியாது. ரசிகர்கள் கூட்டம் அதிகமாக சேரும் என்பதால், குறிப்பிட்ட இடத்தில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்கக் கூடாது. அவ்வாறு அனுமதித்தால் தேவையில்லாத சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்து கொண்ட பிறகும் கருவுற்ற பெண்: ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கும் உத்தரவு ரத்து
இந்த வழக்கின் ஆவணங்கள் சுமார் 12 ஆண்டுகள் பழமையானது என்பதால் மொழிப்பெயர்ப்பு செய்வதில், பிரச்சனை உள்ளது. சிடி-க்கள் மோசமான நிலையில் உள்ளது. நீதிமன்றத்தில் உள்ள ஆதாரங்களை தவிர, மற்ற ஆதாரங்கள் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அதனால், பதிலளிக்க கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சாட்சிகளை வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பரிசீலிக்கலாம். ஆனால், எந்த இடத்தில் சாட்சிகள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை தற்போது முடிவு செய்ய முடியாது என தெரிவித்து, தோனி தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அக்டோபர் 29ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.