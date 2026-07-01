ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி அருணுக்கு எதிராக சவுக்கு சங்கர் வழக்கு - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில், ஐபிஎஸ் அதிகாரி அருண் மீது சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என சவுக்கு சங்கர் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்
Published : July 1, 2026 at 12:59 PM IST
சென்னை: தனிப்பட்ட காரணங்களால் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி அருணால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், சிபிஐ விசாரணை கேட்டு யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ”தற்போது ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை இயக்குநராக உள்ள அருண், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த போது தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி பலர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ததாக, கடந்த மே 29 ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில், அருணுக்கு எதிராக கடுமையான கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தது.
இதற்கு முன்பும் அருண் ஐ.பி.எஸ் பிறப்பித்த மற்றொரு குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. மேலும் அவரது நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. உயர்நீதிமன்றத்தின் கடுமையான கண்டனத்துக்குப் பிறகும், அதிகாரி அருண் மீது தமிழ்நாடு அரசு எந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
மாறாக அவரை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையின் இயக்குநராக நியமித்திருப்பது, தமிழ்நாடு அரசின் நிர்வாகத்தின் மீது சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது. எனவே ஐபிஎஸ் அதிகாரி அருண் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, கடந்த ஜூன் 2ஆம் தேதியன்று ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆணையரிடம் முறையிட்டும், இதுவரையிலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
அதனால், குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில், ஐபிஎஸ் அதிகாரி அருண் மீது சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததா? என்பது குறித்து முடிவு செய்ய உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சவுக்கு சங்கர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், இரு குண்டர் சட்டத்தை தவறாக போட்டதற்கு நீதிமன்றம் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது. உள்நோக்கத்துடன் அருண் ஐ.பி.எஸ் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார் என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. அதனால் வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது தான் என தெரிவித்தார்.
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இதனை தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், குண்டர் தடுப்பு சட்டம் குறித்து மட்டுமே நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. வேறு எந்த காரணத்தையும் நீதிமன்றம் தெரிவிக்கவில்லை.
சவுக்கு சங்கர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக எப்படி பொது நல வழக்கு தொடர முடியும். சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் நிவாரணம் பெறலாம். சவுக்கு சங்கர் தனிப்பட்ட முறையில் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி அருணால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை. இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை என தெரிவித்த நீதிபதிகள் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.