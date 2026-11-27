அமைச்சர் வன்னி அரசு புலியை துரத்திய சம்பவம்: விசாரணை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
சமூக வலைதளங்களில் வெளியான வீடியோவை வைத்து பொத்தாம் பொதுவாக வழக்கு தொடர முடியாது என்றும், வனவிலங்கு சட்டத்தின் எந்த விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : November 27, 2026 at 9:14 PM IST
சென்னை: நீலகிரியில் அமைச்சர் வன்னி அரசு புலியை துரத்திய நிகழ்வு தொடர்பாக நீதிமன்ற கண்காணிப்பின் கீழ் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதிக்கு கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி சென்ற சமூக நீதித்துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு, புலியை துரத்தி செல்வது போன்ற காட்சிகளுடன் வீடியோக்கள் வெளியாகின.
இந்த விவகாரம் பெரும் பேசுபொருளான நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி வழக்கறிஞர் கந்தன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், "முதுமலை புலிகள் சரணாலயத்தில் ஜீப் சவாரிக்கு தடை கோரிய வழக்கில் புலிகளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அந்த உத்தரவை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
மேலும், வனத்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்காத அமைச்சர் எந்த அலுவலும் இல்லாமல்,புலிகள் காப்பகத்துக்குள் சென்று, வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டுள்ளார். இது வன விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஆகும்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். வீடியோ காட்சிகளை அகற்றுவதற்கு முன்பே அவற்றை சேகரித்து பத்திரப்படுத்தி வைக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முதுமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குநர், இரண்டு வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்.
அமைச்சரின் செயல் குற்றமா என்பதை ஆய்வு செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், நீதிபதி ஜி.கே.முத்துகுமார் தலைமையிலான வன பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், சமூக வலைதளங்களில் வெளியான வீடியோவை வைத்து பொத்தாம் பொதுவாக வழக்கு தொடர முடியாது என்றும், வனவிலங்கு சட்டத்தின் எந்த விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டனர்.
விளம்பரத்திற்காக வழக்கு தொடரப்பட்டது தெரிய வந்தால் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
விதிமீறல் இருப்பது என நீங்கள் கூறினால் அதுதொடர்பாக தனியாக மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமே தவிர, இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்று கூறி வழக்கு தள்ளுபடி செய்தனர்.