பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் - டாஸ்மாக் நிர்வாகம் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
சுற்றுச்சூழல் செஸ் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் தங்கள் கிளப்கள், நட்சத்திர விடுதிகளின் வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் எனவும், கிளப்களுக்கு செஸ் வரி விதிக்க முடியாது எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 2:22 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்களுக்கு 10 ரூபாய் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுபான பாட்டில்களை வீசிச் செல்வதால் ஏற்படும் சுற்றுசுழல் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகம் செய்தது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் மதுபானம் விற்கும் பொழுது பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வைத்து விற்று விட்டு, பாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது கூடுதலாக வசூலித்த 10 ரூபாய் திரும்ப வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இதுதொடர்பாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு மதுவிலக்கு அமலாக்கத் துறை ஆணையர் சுற்றறிக்கை பிறப்பித்தார். இத்திட்டத்திற்கு பரவலாக எதிர்ப்பு இருந்த நிலையில், சமீபத்தில் மதுபானங்களில் விலையுடன் சேர்த்தே அந்த 10 ரூபாய் அதிகரித்து விற்பனை செய்யவும், காலி மதுபாட்டில்களை வெண்டிங் மெஷின்கள் மூலம் திரும்ப பெறவும் தமிழக அரசு முடிவு செய்து, இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையை எதிர்த்து, டாஸ்மாக் நிறுவனத்திடம் இருந்து மதுபானங்களை கொள்முதல் செய்யும், எப்.எல்.2, எப்.எல்.3 உரிமம் பெற்றுள்ள கிளப்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதிகள் சங்கத்தின் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், “2022ஆம் ஆண்டு சுற்றறிக்கை அடிப்படையில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நல செஸ் வரியாக, 2026 நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் மதுபான பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
கிளப்களில் வாங்கும் மதுபான பாட்டில்களை உறுப்பினர்கள் வீடுகளுக்கு எடுத்துச் சென்றால் காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவது இயலாது என்பதால், பாட்டில்களை டாஸ்மாக் நிறுவனத்திடம் வழங்க இயலவில்லை. இந்த சங்கடங்களை கருத்தில் கொள்ளாமல் மதுவிலக்கு துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தின் கீழ் 10 ரூபாய் கூடுதல் வசூலிக்கும் நடைமுறையை நிறுத்தி விட்டு, மதுபானத்தின் அதிகபட்ச சில்லரை விற்பனை விலையை 10 ரூபாய் அதிகரித்து, கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறவும், 10 ரூபாயை திரும்ப வழங்கவும் ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின்களை நிறுவ அரசு முடிவு செய்துள்ளது” என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சுற்றுச்சூழல் செஸ் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் தங்கள் கிளப்கள், நட்சத்திர விடுதிகளின் வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் எனவும், கிளப்களுக்கு செஸ் வரி விதிக்க முடியாது எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என். செந்தில்குமார், தமிழ்நாடு அரசு, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒரு வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தார்.