கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்: ஆதாரங்கள் இல்லாமல் வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட முடியாது - உயர் நீதிமன்றம்
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், தலைமைச் செயலாளருக்கோ அல்லது வேறு எந்த அதிகாரிக்கோ புகார் வரவில்லை என தெரிவித்தார்.
Published : November 23, 2026 at 2:32 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதற்கான ஆதாரங்களோ அல்லது புகாரோ இல்லாமல் காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிமுக வழக்கறிஞர் திரிசூழி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், “கள்ளக்குறிஞ்சி த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண் விக்னேஷ் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி பெண் அதிகாரிக்கு ஆபாசமான குறுஞ்செய்தியை அனுப்பியதாக செய்திகள் வெளியாகின.
இது குறித்து வெளியான செய்திகளில், ஏற்கனவே அந்த பெண் அதிகாரியின் இல்லத்திற்கு அருண் விக்னேஷ் சென்றதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டதாகவும் தகவல் வெளியானது. அமைச்சர்கள் தரப்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், சம்மந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண் விக்னேஷ், தன் மீதான குற்றச்சட்டுக்களை முழுமையாக மறுத்ததோடு அரசியல் நோக்கத்தில் இந்த குற்றசரசாட்டு பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அந்த பெண் அதிகாரி தலைமை செயலளருக்கு புகார் அளித்துள்ளர். ஆனால் இதுவரை எந்த வழக்கும் காவல் துறையால் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
இதையடுத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நவம்பர் 11-ஆம் தேதி அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இந்நிலையில், தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் ரேவதி ரஹத்கர் தாமாக முன்வந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எந்தவித அரசியல் தலையீடும் இல்லாமல் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
வழக்குப்பதிவு செய்ய கோரிக்கை
மகளிர் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கை குற்றத்தின் தீவிரத்தை காட்டுகிறது. அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருக்கும்பட்சத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல், சட்டவிரோதமாக வீட்டிற்குள் நுழைவது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வழக்கின் முக்கிய ஆதாரங்களான போன் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும். பத்திரிக்கைகளில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசியல் அழுத்தத்தால் புகார் அளிக்காமல் இருக்கும் பெண் அதிகாரியின் புகாருக்காக காத்திருக்க வேண்டாம்.
ஒரு தகவல் குற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தால், வழக்குப்பதிவு செய்த பின் தான் விசாரணையை தொடங்க வேண்டும் என இல்லாமல் பி.என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு 173(3)ன் படி, முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கலாம். அதற்கு யாரும் புகார் அளிக்க வேண்டியது இல்லை. தனது கோரிக்கை மனு அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தலைமை செயலாளருக்கோ அல்லது வேறு எந்த அதிகாரிக்கோ புகார் வரவில்லை என தெரிவித்தார்.
ஆதாரங்கள் இருக்கிறதா?
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்தப் பெண் அதிகாரிக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பினார் என்பது உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்? உங்களிடம் அதற்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் என்ன உள்ளன? நாளிதழ் செய்திகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் செயல்படலாம். ஆனால் நீதிமன்றத்தால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது.
அந்த பெண் அதிகாரி புகார் அளிக்காத நிலையில், காவல்துறை எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? என மனுதாரருக்கு நீதிபதி கேள்விகளை எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தில் தலைமைச் செயலாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதா? என சரி பார்த்து நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்குமாறு அரசு வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நாளைக்கு (நவம்பர் 24) ஒத்திவைத்தார்.