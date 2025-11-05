தெருநாய் கருத்தடை மையம்: “மக்கள் நலனுக்காக சில திட்டங்களை தடுக்கக் கூடாது” - நீதிமன்றம் கருத்து!
மாநகராட்சி சார்பில் ஆய்வு செய்த பின்னரே ஆவடியில் தெருநாய்களுக்கான கருத்தடை மையத்தை அமைக்க முடிவெடுத்ததாக நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 5, 2025 at 1:39 PM IST
சென்னை: மக்கள் நலனுக்காக அரசு கொண்டு வரும் திட்டங்களை, சில காரணங்களுக்காக தடுக்கக் கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை ஆவடியை சேர்ந்த சிவக்குமார் என்பவர், தெரு நாய்களுக்கான கருத்தடை மையம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘விலங்குகள் நல வாரிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு எதிராக, குடியிருப்பு பகுதியில் தெருநாய்களுக்கான கருத்தடை மையத்தை ஆவடியில் அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ள தமிழக அரசு, கட்டுமான பணிகளையும் தொடங்கியுள்ளது.
குடியிருப்பு, மருத்துவமனை, பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் சந்தை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் கருத்தடை மையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. ஆனால், குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து 50 மீட்டர் தூரத்தில் மையம் அமைக்கப்படுகிறது. மையத்திற்கான கட்டுமான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. போதுமான கழிவுநீர் வசதிகள் செய்யப்படாமல் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும்’ என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஶ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், “ரூ. 51 லட்சம் செலவில் அமைக்கப்படும் இந்த மையத்தில், நூற்றுக்கணக்கான நாய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், போதுமான கழிவுநீர் வசதிகள் செய்யப்படாமல் அமைக்கப்படுகிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது அரசு தரப்பில், “பாதுகாப்பான முறையில் தெருநாய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி சார்பில் ஆய்வு செய்த பின்னரே இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மக்கள் நலனுக்கான சில திட்டங்களை நாம் அனுமதித்தே ஆக வேண்டும். போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் மையம் அமைக்கப்படுகிறது. மையத்தால் மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான பணிகளை ஆக்கிரமிப்புகளாக கருத முடியாது” என தெரிவித்து, இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.
சமீப காலமாக தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதாகவும், அதனால் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பலரும் பாதிக்கப்படுவதும் தொடர்பான செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வழிகாட்டுதல்களுடன் சில அறிவுறுத்தல்களை உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் தெருநாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்வதற்கான முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.