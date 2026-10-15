பேரணிக்கு தடை விதிக்க ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன லக்ஷர்-இ-தொய்பா அமைப்பா? நீதிமன்றம் கேள்வி
ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணி எந்த இடத்தில் நடத்தப்படும்? அதில் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்கின்றனர் என்ற விவரங்களை காவல் துறைக்கு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 3:42 PM IST
சென்னை: பேரணிக்கு தடை விதிக்க ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன லக்ஷர்-இ-தொய்பா அமைப்பா? பள்ளிவாசல் வழியாக செல்வதால் இஸ்லாமியர்கள் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போகிறார்களா? என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, இந்தியா முழுவதும் பேரணி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் பேரணி நடத்த அனுமதி கேட்டதை, காவல் துறை பரிசீலிக்கவில்லை என ஆர்.எஸ்.எஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "மதம் சார்ந்த இடங்களில் பேரணிக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது மிகவும் கடினம். ஊர்வலத்தால் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்பதால் காவல் துறை அனுமதி மறுத்தது. அனைவரையும் பாதுகாக்கவே காவல்துறை முயற்சி செய்கிறது.
அக்டோபர் 25 மற்றும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி பேரணி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். விஜயதசமி மற்றும் தீபாவளி என்பதால் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். சுமார் 2 மணி நேர பேரணிக்காக ஆயுதப்படை மற்றும் சிறப்பு காவல்படையினரை பேரணி நடத்தப்படும் இடங்களுக்கு வெளியிலிருந்து அழைத்து வர வேண்டும்.
காவல் நிலையத்தில் சில காவலர்கள் மட்டுமே பணியில் இருப்பார்கள். ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணியில் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்வார்கள்? என்ற விவரங்களை இதுவரை வழங்கவில்லை என்பதால் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.
அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “சென்னையில் 400 பேர் மட்டும் தான் கலந்து கொள்கின்றனர். மற்ற மாவட்டங்களில் சுமார் 100 பேர் கலந்து கொள்வார்கள். பேரணி 2-3 கிலோமீட்டர் வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதனால், எத்தனை பேர் கலந்து கொள்வார்கள்? எங்கு நடத்தப்படும்? என்னனென்ன நடைமுறை என்ற அனைத்து விவரங்களையும் காவல்துறைக்கு வழங்க தயாராக உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, “அரசு தான் அனுமதி வழங்குவது குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டும். காவல்துறை அல்ல. பேரணியில் கலந்து கொள்பவர்கள் கட்டாயம் சீருடை அணிய வேண்டும் என்பதை ஏற்கனவே நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கினால் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனக் கூறுவதை ஏற்க முடியாது.
எத்தனையோ இந்துக்கள் நிகழ்ச்சிகளில் இஸ்லாமியர்கள் உதவி செய்து வருகின்றனர். அதனால், அவர்களுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த வேண்டாம்.
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அரசு தனது அதிகாரத்தை காவல் துறையிடம் வழங்கியதால் தான் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. பள்ளிவாசல் இருப்பதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாகக் கூறுவதை எப்படி ஏற்க முடியும்? அமைதிப்பூங்காவான தமிழகத்தில் ஊர்வலம் நடத்துவதால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படப் போகிறது? ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்துக்கு எதிராக ஏன் அரசு செயல்படுகிறது? பேரணி நடத்த தடை விதிப்பதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன லக்ஷர்-இ-தொய்பா அமைப்பா? பள்ளிவாசல் வழியாக செல்வதால் இஸ்லாமியர்கள் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப் போகிறார்களா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 128 இடங்களில் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலத்துக்கு அக்டோபர் 25 மற்றும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி அனுமதி வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும். எந்த பகுதியில் நடத்தப்படுகிறது? எத்தனை பேர் பேரணியில் கலந்து கொள்கின்றனர்? என்ற விவரங்களுடன் இன்று (அக்.15) காவல் துறைக்கு மனு அளிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டு விசாரணையை நாளைய (அக்.16) தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.