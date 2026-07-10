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ஊழலை ஒழிப்பதாக மைக் முன்பு பேசினால் மட்டும் போதாது - உயர்நீதிமன்றம் காட்டம்

"குற்றம் நடந்து ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்துவிட்டன. அடுத்த தேர்தலும் நடந்து முடிந்துவிட்டது. வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை மக்கள் மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்" என நீதிபதி வேதனை தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 11:04 PM IST

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சென்னை: ஊழலை ஒழிப்பதாக மைக் முன்பு அனைவரும் பேசினால் மட்டும் போதாது, அதை நடைமுறையும் படுத்த வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிரான முறைகேடு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த போது, சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதில் சுமார் 98 கோடியே 25 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடுகள் நடந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தது.

இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும்படி பிறப்பித்திருந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு எதிராக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட எஸ்.பி. வேலுமணி மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க 2024 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

எஸ்பி வேலுமணி - கோப்புப்படம்
எஸ்பி வேலுமணி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, வழக்கில் தொடர்புடைய கந்தசாமி, விஜய கார்த்திகேயன் ஆகிய இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி கோரி 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அனுப்பிய கடிதம், இன்னும் மத்திய அரசிடம் நிலுவையில் உள்ளதாக தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இவ் வழக்கு இன்று (ஜூலை 10) மீண்டும் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "ஜனநாயகம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த வழக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக உள்ளது. ஊழலை ஒழிப்பதாக மைக் முன்பு அனைவரும் பேசுகின்றனர். ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை.

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சட்டம் பற்றி அனைவரும் பேசுகின்றனர். ஆனால் அதை அமல்படுத்துவதில்லை. தங்களை தொட முடியாது என்று அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் தெரியும். குற்றம் நடந்து ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்து விட்டன. அடுத்த தேர்தலும் நடந்து முடிந்து விட்டது. வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை மக்கள் மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்" என நீதிபதி வேதனை தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, வழக்கு தொடர அனுமதி கோரிய கடிதத்தின் மீது என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்த ஆவணங்களுடன் ஆஜராகும்படி அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூலை 17ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துஅவர் உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

SP VELUMANI
எஸ்பி வேலுமணி வழக்கு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
SP VELUMANI SCAM
CORRUPTION

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