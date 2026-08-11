ஹெலிகாப்டரில் சென்றா போராட முடியும்? திராவிடர் கழகம் தொடர்ந்த வழக்கில் காவல்துறைக்கு நீதிபதி கேள்வி
போராட்டம் ஏதும் இல்லாமல் தனிநபர்கள் கூட்டமாக ஊர்வலம் செல்கிறார்கள், அதற்கு அரசு தடை விதிக்க முடியுமா? என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 2:25 PM IST
சென்னை: அரசு நடத்திய கார் பந்தயத்தின் போது ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலை விட, நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திராவிடர் கழகம் ஊர்வலம் செல்வதால் ஏற்பட்டு விடுமா? ஹெலிகாப்டரில் சென்றா போராட முடியும்? என காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு எதிராக உள்ள மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, ஜூலை 30 - ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் இரு சக்கர வாகனப் பிரச்சாரப் பயணம் மேற்கொள்ள திராவிடர் கழக இளைஞரணி, மாணவர் கழகம் மற்றும் மகளிர் பாசறை சார்பில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
இதற்காக கடந்த ஜூலை 18 ஆம் தேதி காவல் துறை தலைமை இயக்குநரிடம் அனுமதி கோரி மனு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், உரிய காவல் நிலையங்களில் அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளுமாறு 27 ஆம் தேதி கடிதம் வழங்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அந்தந்த பகுதி காவல் நிலையங்களில் அனுமதியும் பெறப்பட்டது.
தொடர்ந்து அனைத்து ஆயத்தப்பணிகளும் நிறைவடைந்து, பிரச்சார பயணம் தொடங்க தயாரான நிலையில், ஜூலை 30 அன்று காவல் துறையினரால் திடீரென அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
காவல் துறையினர் திடீரென அனுமதியை மறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி திராவிடர் கழகத் துணைத் தலைவர் கலி. பூங்குன்றன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், “திராவிடர் கழகம் கடந்த 2010 முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. இதுவரை எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்பட்டது இல்லை. தற்போது, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்ற காரணத்திற்காக காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது” என தெரிவித்தார்.
அதற்கு, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், “சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஊர்வலம் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். பெரியார் திடல், ஆவடி, காஞ்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் ஊர்வலம் செல்வதால் கடுமையாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்.
போராட்டத்துக்கு எதிராக அரசு எப்போதும் செயல்படவில்லை. ஏற்கனவே அனுமதி கேட்ட தேதி முடிந்து விட்டதால், புதிதாக மனு அளித்தால் அனுமதி வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும்” என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை சபாநாயகர் கைவிட்டதை எதிர்த்த வழக்கு தள்ளுபடி
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், “போராட்டம் நடத்த அனைத்து குடிமக்களுக்கும் உரிமை உள்ளது. போராட்டம் நடத்தக் கூடாது என யாரையும் தடை விதிக்க முடியாது. சிலருக்கு அசைவம் பிடிக்கும், சிலருக்கு பிடிக்காது. அதனால், யாரும் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
நீட் தேர்வு முடிந்து முடிவுகள் வெளியாகி கவுன்சிலிங் நடைபெற உள்ளது. தற்போது ஊர்வலம் செல்வதால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படப்போவது இல்லை. போராட்டம் ஏதும் இல்லாமல் தனிநபர்கள் கூட்டமாக ஊர்வலம் செல்கிறார்கள், அதற்கு அரசு தடை விதிக்க முடியுமா?
ஜனநாயக அடிப்படையில் சுதந்திரமாக செயல்படுவதை யாரும் தடுக்க முடியாது. போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் என்ன சமூக விரோத செயலிலா ஈடுபடுகிறார்கள்?
மருத்துவமனை மற்றும் ரயில் நிலையம் செல்லும் வழியை மறித்து தமிழக அரசு கார் பந்தயம் நடத்திய போது ஏற்படாத போக்குவரத்து நெரிசல், ஊர்வலம் செல்லும் போது ஏற்பட்டு விடுமா?”
இந்த வாகனப் பேரணிக்கான பெட்ரோல் செலவை அரசு வழங்கப் போவதில்லை. பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து காரணங்களால் இவ்வாறு அனுமதி மறுத்தால் ஹெலிகாப்டரில் சென்றா போராட முடியும்? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, இது தொடர்பாக காவல் துறை பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கி விசாரணையை ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.