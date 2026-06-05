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பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடவில்லை; நீதிபதிகள் விளக்கம்

மதுவின் விலையில் சேர்த்து தான் 10 ரூபாயும் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டதாக நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

டாஸ்மாக் - கோப்புப்படம்
டாஸ்மாக் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 8:40 PM IST

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சென்னை: மதுபாட்டில்களின் விலையைவிட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வைத்து விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு உத்தரவிடவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

மலைவாசஸ்தலங்களுக்கு சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள் மதுபாட்டில்களை வனப்பகுதியிலேயே வீசி செல்வதால், அது வன உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தாக மாறிவிடுகிறது. இதைத் தடுக்கக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், முதலில் வனப்பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை அமல்படுத்த உத்தரவிட்டது. தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை மே 31 ஆம் தேதிக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இவ்வழக்கு மீண்டும் நீதிபதிகள் என். செந்தில்குமார், டி. பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "10 ரூபாய் அதிகமாக வாங்குவதை தடுக்கும் வகையில், புதிய கொள்கைகளை அரசு கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. கொள்கைகளை கொண்டு வர 2 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும். வரும் காலங்களில் கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதை நிரந்தரமாக தடுப்பது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின் 95 சதவிகித பாட்டில்கள் திரும்ப பெறப்பட்டு வருகின்றன.

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ஆறு மாவட்டங்களில் இருந்து பட்டில்கள் திரும்ப வருவது இல்லை. இதுவரை இல்லாத வகையில் நீதிமன்ற உத்தரவை சிறப்பாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பாட்டில்கள் திரும்ப பெறும் திட்டம் சில மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதேபோல், இங்கு எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை ஆய்வு செய்து வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.

அப்போது நீதிபதிகள், "சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைத் தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பாட்டில்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது. இதனால் ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் சிரமம் ஏற்படுவதாக கூறுவதை ஏற்க முடியாது. தினமும் விற்பனை செய்யப்படும் 2 கோடி பாட்டில்களால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது. ஆனால், இதன் அடிப்படையில் அரசு செயல்படவில்லை. மேலும், மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிடவில்லை. மதுவின் விலையில் சேர்த்து தான் 10 ரூபாயும் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது" என தெரிவித்த நீதிபதிகள், இதற்கு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 10 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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