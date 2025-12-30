பேருந்துகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய ஆணையம்; மத்திய - மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உத்தரவு
விமானம், ரயில்வே துறையில் இருப்பது போல, பேருந்துகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய ஆணையம் அமைப்பது தொடர்பான வழக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 9:00 PM IST
சென்னை: விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில், தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பேருந்துகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய ஆணையம் அமைக்க கோரிய வழக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பேருந்து விபத்துகளை தடுக்க, போக்குவரத்து விதிகளை முறையாக அமல்படுத்த உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை வளசரவாக்கத்தை சேர்ந்த தேவதாஸ் காந்தி வில்சன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், ‘தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு, அதிகமான உயிரிழப்புகள் நிகழ்வதாக, உலக சுகாதார நிறுவனம் புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டு இருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், சாலை விபத்துக்கள் மூலம் அதிகமான உயிரிழப்புகளை நடப்பதை தடுப்பதற்கு, போக்குவரத்து விதிகளை முறையாக அமல்படுத்த வேண்டும்.
மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின்படி, அரசுப் பேருந்துகளை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெற வேண்டும். அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதல் பயணிகள் ஏற்றக்கூடாது. படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளில் அவசர கால கதவுகள் மட்டுமின்றி, எளிதில் அகற்றக்கூடிய ஜன்னல்களும் இருக்க வேண்டும்.
பேருந்துகள் தீப்பிடிக்காத தன்மையுடனும், தீயணைப்பு கருவிகளுடனும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். விமானம், ரயில்வே துறையில் இருப்பது போல, பேருந்துகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய தனி ஆணையத்தை அமைக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் எஸ்.எம் சுப்பிரமணியம், தனபால் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மத்திய அரசின் சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை, தமிழக போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர் உள்ளிட்டோர் இந்த மனுவுக்கு 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.