'ஜாமீனில் வெளி வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளில் அதனை மறுக்க நீதிமன்றங்களுக்கு அதிகாரமில்லை'
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் ஆபாசமாகவும், அவதூறாகவும் கருத்து பதிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: ஜாமீனில் வெளி வரக் கூடிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ஜாமீன் மறுப்பதற்கு, மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்துக்கோ, அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்துக்கோ அதிகாரமில்லை என உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
எக்ஸ் வலை தளத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், ஆபாசமாகவும் கருத்து பதிவிட்டதாகக் கூறி சென்னை கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த ராஜகோபால் என்பவருக்கு எதிராக மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த தவெக மகளிரணி நிர்வாகி பிரசன்னா மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல் துறையில் புகாரளித்தார். அந்தப் புகாரின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு, ராஜகோபால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ஜாமீன் கோரி ராஜகோபால் தாக்கல் செய்துள்ள மனுக்களை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றமும், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றமும் தள்ளுபடி செய்திருந்த நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எஸ். கணேஷ், ராஜகோபாலுக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளி வரக்கூடிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றமும், அமர்வு நீதிமன்றமும் அவருக்கு ஜாமீன் மறுக்க முடியாது என வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ஜாமீனில் வெளிவரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ஜாமீன் மறுப்பதற்கு, மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்துக்கோ, அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்துக்கோ அதிகாரமில்லை எனக் கூறி, ராஜகோபாலுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
நிபந்தனைகளாக, தேவைப்படும் போது மனுதாரர் ராஜகோபால் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை முன் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
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முன்னதாக, இதே போன்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கவுன்சிலர் சுதாவுக்கு முன்ஜாமீன் வங்கிய நீதிபதி என். ரமேஷ், “முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய இடத்தில் உள்ளனர். ஆட்சியாளர்கள் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் இல்லை. அரசியல் தலைவர்களின் நற்பெயருக்கு சட்ட பாதுகாப்பு உள்ளது. ஆனால், அந்த பாதுகாப்பை பெற சட்டம் வகுத்துள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
ஆட்சியாளர்கள் நற்பெயருக்கான பாதுகாப்பு சட்டமும், குடிமக்களின் கருத்து சுதிந்திரத்தை பாதுகாக்கும் சட்டமும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக பயன்படுத்தப்பட கூடாது. காவல்துறை சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டிய அமைப்பாக நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும். ஆட்சியில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் அமைப்பாக மாறி விடக்கூடாது” என தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.