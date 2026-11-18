பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில கட்டுமான ஒப்புதல் விவகாரம்: சிஎம்டிஏ உத்தரவில் தலையிட நீதிமன்றம் மறுப்பு
கடந்த 7 மாதங்களாக கட்டுமானப் பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும், பசுமைத் தீர்ப்பாய உத்தரவின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கிரெடாய் தெரிவித்தது.
Published : November 18, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி 1 கி.மீ தூரத்துக்கு எந்த கட்டுமானங்களையும் மேற்கொள்ள கூடாது என்ற சி.எம்.டி.ஏ உத்தரவில் தலையிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தென் மண்டல அமர்வு, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலைத்தின் 1 கிமீ சுற்றளவுக்கு எந்தவொரு கட்டுமானங்களுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு கடந்த 2025-ம் ஆண்டு செப்டம்பரில் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதிகளைச் சுற்றி சுமார் 1 கி.மீ சுற்றளவுக்கு எந்தவொரு கட்டுமானங்களுக்கும் அனுமதி வழங்க முடியாது என, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் (சிஎம்டிஏ) கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவால் பள்ளிக்கரணை பகுதிகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடுக்குமாடி கட்டுமானப் பணிகள் முழுமையாக முடங்கியுள்ளதாகக் கூறி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான கிரெடாய் (credai) சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது.
அப்போது, மாநில சதுப்பு நில ஆணையம் தரப்பில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் இடைக்கால பாதிப்பு மண்டலத்தை வரையறுக்கும் வகையில், 36 குறிப்பிட்ட சர்வே எண்களில் உள்ள 128.19 ஹெக்டேர் பரப்பு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இதில் தனியார் பட்டா நிலங்கள் விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கிரெடாய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது, எந்த ஆய்வும் மேற்கொள்ளாமல் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் எப்படி உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், கடந்த 7 மாதங்களாக கட்டுமானப் பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. பசுமைத் தீர்ப்பாய உத்தரவின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, அந்த உத்தரவை ரத்து செய்துவிட்டு, மீண்டும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிட்டார்.
அதற்கு அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் பி.வி. பாலசுப்பிரமணியன், இடைக்கால ஏற்பாடாக மாநில சதுப்பு நில ஆணையம் இந்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளது. சதுப்பு நிலத்துக்கான நீர்வரத்து மற்றும் நீர்போக்கு கால்வாய்கள் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், மனு மீதான தீர்ப்பை நவம்பர் 11-ஆம் தேதி தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், சதுப்பு நிலம் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
அதனால், இந்த வழக்கில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது. கிரெடாய் நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி நிவாரணம் பெறலாம். தமிழக அரசு சதுப்பு நிலம் தொடர்பான அளவிடும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தனர்.