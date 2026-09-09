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வழிபாடு நடத்த யாரிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை - நீதிமன்றம் கருத்து

இதுவரை 72 விண்ணப்பங்கள் காவல்துறை அனுமதி கேட்டு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. யாருக்கும் அனுமதி மறுக்கவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 1:53 PM IST

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சென்னை: வழிபாடு நடத்துவதற்கு அரசியலமைப்பின் படி அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அதற்கு யாரிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

இந்து முன்னணி சார்பில் திருப்பூரை சேர்ந்த அன்புமணி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “திருப்பூர் காட்டுப்பாளையம் பகுதியில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சதுர்த்து ஊர்வலம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டு செப்.14 ஆம் தேதி முதல் 4 நாட்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மற்றும் ஊர்வலம் நடத்த காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டு ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி மனு அளிக்கப்பட்டது. அதில், விநாயகர் சிலை நிறுவவும், சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஒலிபெருக்கியை பயன்படுத்தவும் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை.

காவல்துறை விதிக்கும் எந்த நிபந்தனையையும் ஏற்க தயாராக இருப்பதால், விநாயர் சிலை நிறுவவும், ஒலிப்பெருக்கியை பயன்படுத்தவும் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், எங்கே விழா நடக்கும் என இந்து அமைப்பினர் தெளிவாகக் குறிப்பிடவில்லை. தற்போது அவர்கள் கேட்கும் பகுதி இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகும்.

விநாயகர் சதுர்த்தி நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம் எங்கே நடக்கும் என குறிப்பிடவில்லை. கடந்த சில வருடங்களாக எந்த அனுமதியும் இல்லாமல் தான் சிலையை வைத்து வழிபாடு செய்து வந்தனர். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக யாசின் பாபு நகர் பகுதியில் விழா நடத்துவது இல்லை. யாசின் பாபு நகர் பகுதியில் இரு பள்ளிவாசல்கள் இருப்பதால் அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் தடுக்கவே, முன்னெச்சரிக்கையாக அந்த பகுதியில் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை.

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தற்போது அந்த பகுதியில் சில சமுதாய பிரச்சனைகள் நடந்து வருகிறது. அதற்காக வழக்குப் பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் குறிப்பிட்ட யாசின் பாபு நகர் பகுதியில் நடத்த அனுமதிக்க முடியாது. இதுவரை 72 விண்ணப்பங்கள் காவல்துறை அனுமதி கேட்டு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. யாருக்கும் அனுமதி மறுக்கவில்லை” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதி, “யாசின் பாபு நகரில் விழா நடத்துவதில் என்ன பிரச்சனை? மசூதி முன்பாக சிலை வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடவில்லை. அதே பகுதியில் உள்ள கோவில் அருகே சிலை வைப்பதால் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும்” என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், வழிபாடு நடத்துவதற்கு அரசியலமைப்பின் படி அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அதற்கு யாரிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என தெரிவித்த நீதிபதி, கோவில் அருகே சிலை வைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து தெரிவிக்க, காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிற்பகலுக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
சாமி வழிபாடு
WORSHIP RIGHTS
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