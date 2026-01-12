ETV Bharat / state

''வெள்ளியங்கிரி மலை மீது ஏறி பூஜை செய்ய அனுமதி கோரி மனு'' - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

ஜூன் மாதம் முதல் ஜனவரி வரை கடுமையான குளிரும், மழையும் உள்ளதால் பக்தர்கள் யாருக்கும் வெள்ளியங்கிரி மலை மீது சென்று வழிபாடு செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
Published : January 12, 2026 at 10:58 PM IST

சென்னை: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வெள்ளியங்கிரி மலை மீது ஏறி, பூஜை செய்ய பக்தர்களை அனுமதிப்பதா? வேண்டாமா? என்ற விவகாரம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் நீதிமன்றம் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வெள்ளிங்கிரி மலை மீது ஏறி கார்த்திகை மாதம் 48 நாட்கள் பூஜை செய்ய தங்குவதற்கு அனுமதி கோரி ஈஸ்வரமூர்த்தி என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், ''காலம் காலமாக கார்த்திகை மாதம் 48 நாள்கள் மலை மீது ஏறி செம்மேடு மக்கள் பாரம்பரியமாக பூஜை செய்து வழிபடுவதை இந்து சமய அறநிலையத்துறை தடுத்து வருகிறது'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர், ''காலம் காலமாக மகா சிவராத்திரிக்கு பிறகு பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரை கோவில் நடை திறக்கப்படும். அப்போது, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வெள்ளியங்கிரியில் வழிபாடு செய்வார்கள். ஜூன் மாதம் முதல் ஜனவரி வரை அங்கு கடுமையான குளிரும் மழையும் உள்ளதால் பக்தர்கள் யாருக்கும் மலை மீது சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை.

மேலும், காலம் காலமாக பக்தர்கள் பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரை மட்டுமே வழிபாடு செய்கிறார்கள். இதுவே இன்று வரை பழக்க வழக்கத்தில் உள்ளது. மனுதாரர் கூறும் கார்த்திகை மாதம் 48 நாள் வழிபாடு செய்வதற்கு அறநிலைய துறை இணை ஆணையரிடம் மனு அளித்து நிவாரணம் பெறலாம்'' என்று அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ''அறநிலைய துறை இணை ஆணையரிடம் மனு அளித்து நிவாரணம் பெறலாம். அந்த மனு மீது 3 மாதங்களுக்குள் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். மேலும் இது போன்ற வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்றம் எந்தவித தீர்ப்பும் வழங்க முடியாது'' என்று கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

