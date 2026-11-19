புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட முடியாது - உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
மதுரை அமர்வில் இதுதொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இந்த வழக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு அந்த வழக்கை பாதிக்கும் என்பதால், தற்போது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலகத்துக்கான புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் இ.பரந்தாமன் சார்பில் வழக்கறிஞர் தாமோதரன் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், “கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு 50 கோடி ரூபாய் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த பெரியார் அறிவுலகம் கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் குறித்து சந்தேகம்
புத்தகங்கள் பரிந்துரைக்காக 117 பேர் அடங்கிய புத்தக பரிந்துரைக் குழு அமைத்து கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் உத்தரவிடப்பட்டது. அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மோனிகா ரவி என்ற ஒரே எழுத்தாளரிடம் இருந்து 6 மாதங்களில் 162 புத்தகங்களும், லட்சுமி மோகன், தாமரை பன்னீர், தாமரை முரளி, ஜோதி ஹரிஹரன் ஆகிய எழுத்தாளர்களின் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த பெயரில் எழுத்தாளர்கள் இருக்கின்றனரா? என்பதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டதால் அந்த புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தக பரிந்துரைக் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த பெருமாள் முருகன், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் இருந்து 1800 புத்தகங்கள் பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு வாங்கப்பட்டிருப்பதை அம்பலப்படுத்தினார்.
பாரபட்சமற்ற விசாரணை தேவை
தமிழக முதலமைச்சரும், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், இந்த புத்தக கொள்முதல் ஊழல் குறித்து கண்டனங்களைப் பதிவு செய்தனர். அரசுத் தரப்பில், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரும் விசாரணைக்கு குழு அமைத்துள்ளதாக உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த புத்தக கொள்முதலில், பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என கடந்த 7-ஆம் தேதி, நான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளித்தேன்.
ஆனால், இதுவரை எந்தவொரு குற்ற வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. அரசு நியமித்துள்ள நிர்வாக ரீதியிலான விசாரணைக் குழு போதுமானதாக இல்லை. எந்தவொரு விசாரணையும் நடத்தாமல், முந்தைய அரசு மீது குற்றம் சாட்டுவதால், இந்த விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பான கோப்புகளை பறிமுதல் செய்து பத்திரப்படுத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். எனது புகார் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்” என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
புதிய வழக்கு தேவையில்லை
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, "புத்தக கொள்முதல் தொடர்பாக நவம்பர் 6ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. 7ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையை தொடங்கியது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடர்பாக விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
நூலகங்களுக்கான புத்தக கொள்முதல் செய்யும் குழு மூலம் சுமார் 26 ஆயிரம் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் எத்தனை புத்தகங்கள் போலியானது என விசாரணை செய்ய வேண்டும். பல புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்கள் இல்லாமலேயே போலியாக பெயரில் வாங்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும் விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
முதற்கட்டமாக, இந்த வழக்கில் அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தொடர்ந்து விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது. புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய பல குழுக்கள் உள்ளன. அப்படியிருந்தும் எப்படி போலியான புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டது என விசாரணை செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை" என தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "1800 புத்தகங்களின் காப்புரிமை தொடர்பாக விசாரணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இதுதொடர்பான வழக்கு மதுரை அமர்வில் நிலுவையில் உள்ளது. அதனால், இந்த வழக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு அந்த வழக்கை பாதிக்கும் என்பதால், தற்போது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என தெரிவித்து விசாரணையை நவம்பர் 23ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தார்.