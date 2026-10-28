ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏக்கள் விவகாரம்: வழக்கறிஞருக்கு விதித்த ரூ. 1 லட்சம் அபராதம் ரத்து
ராஜிநாமா செய்த அந்த 6 பேரிடமும் தேர்தல் செலவை வசூலிக்கக் கோரிய வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்ததுடன், ரூ. 1 லட்சம் அபராதம் விதித்தனர்.
Published : October 28, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: ராஜிநாமா செய்த 6 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவை வசூலிக்கக் கோரிய வழக்கில் வழக்கறிஞருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராத்ததை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ். ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி. சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி.விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
தேர்தல் செலவை வசூலிக்கக் கோரிய வழக்கு
இதனையடுத்து, ராஜிநாமா செய்த அந்த 6 பேரிடமும் தேர்தல் செலவை வசூலிக்கக் கோரி, சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் எஸ்.காசி ராமலிங்கம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, இதே கோரிக்கையுடன் வழக்கறிஞர் சுதன் என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக் காட்டி, மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாக தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும் மனுதாரர் தரப்பில் தொடர்ந்து வாதங்கள் முன் வைக்கப்பட்டதால், அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்துடன் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
ரூ. 1 லட்சம் அபராதம் ரத்து
இந்த நிலையில், அந்த 1 லட்சம் அபராதம் விதித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி வழக்கறிஞர் காசி ராமலிங்கம் தரப்பில் மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனு தலைமை நீதிபதி அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, அபராதத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும், பிரதான மனு மீதான விசாரணைக்கு காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜராகியிருந்த போது, மனுவை வாபஸ் பெற சம்மதித்ததாகவும், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தவறு நடந்துள்ளதாகவும் மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வித்யாசாகர் தெரிவித்தார்.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த உத்தரவை மட்டும் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
முன்னதாக, இதே கோரிக்கையுடன் வழக்கறிஞர் சுதன் தாக்கல் செய்த வழக்கில், ராஜிநாமா செய்து விட்டு மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களிடமிருந்து இழப்பீடு வசூலிக்கும் வகையில் எந்த சட்டமும் இதுவரை இல்லாத நிலையில், எதன் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியும்? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.