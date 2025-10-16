ETV Bharat / state

தெரு நாய்கள் பிரச்சனை பற்றி நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி! அதிரடி உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள்!

பொது மேடையில் மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர், அப்படி இருக்க இது போன்ற விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு எப்படி தடை விதிக்க முடியும்? என நீதிபதிகள் அதிரடியாக கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 16, 2025 at 3:17 PM IST

சென்னை: தெருநாய்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தெருநாய் வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளன. முன்னதாக தெரு நாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் அடைக்குமாறு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் அதனை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது. தொடர்ந்து தெரு நாய்களை காப்பகங்களில் அடைப்பதற்கு பதிலாக, அவற்றுக்கு கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி போட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவுக்கு பின் சமூக வலைதளங்களில் பலர் தங்களை பகிர்ந்து வந்தனர். அவற்றில் பல கருத்துக்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் பிரபல தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் தெரு நாய்கள் பிரச்சனை குறித்து விவாத நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில் தெரு நாய்களுக்கு உணவளித்து ஆதரவளிப்பவர்கள் ஒரு பக்கமும், தெரு நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு பக்கமும் அமர்ந்து தங்களது வாதங்களை முன்வைத்தனர்.

இந்நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சி தெரு நாய்கள் குறித்து வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறி சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பிரகாஷ் காந்த் என்பவர் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், “குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்கு பின் திருப்பூர், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் தெரு நாய்கள் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டுள்ளன. ஆகையால் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்க உத்தரவிட வேண்டும். அந்த தனியார் தொலைக்காட்சி, நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நெறியாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வுக்கு முன் வந்தது. அப்போது, “தெரு நாய் பிரச்சனை தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் விவாத நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சியில், தெரு நாய்களுக்கு எதிராகவும், நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்களுக்கு எதிராகவும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன” என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் பேச்சு முன்னுக்கு பின் முரணாக உள்ளது - அண்ணாமலை!

இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், “பொது மேடையில் மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர். இதுபோன்ற விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு எப்படி தடை விதிக்க முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பினர். தொடர்ந்து மனுதாரருக்கு அதனை விளக்கும்படி அறிவுறுத்தி, மனு மீதான விசாரணையை தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
தெருநாய் வழக்கு
தெருநாய்கள் பிரச்சனை
நீயா நானா
STRAY DOG PROBLEM SHOW

