ஓட்டுநர் உரிமத்தை டிஜிட்டல் முறையில் வழங்க எதிர்ப்பு - தமிழக அரசு பதிலளிக்க 2 வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கி உத்தரவு
தமிழக அரசின் அரசாணை மத்திய அரசின் மோட்டார் வாகன சட்டப் பிரிவுகளுக்கு எதிரானது என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றுகள் டிஜிட்டல் முறையில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்ற அரசாணையை எதிர்த்த மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றுகளை டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்களே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் நடைமுறை, கடந்த 12-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக, செப்டம்பர் 2-ஆம் தேதி போக்குவரத்து ஆணையர் அனுப்பிய கடிதத்தை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த திட்டம் தொடர்பாக செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை எதிர்த்து பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ஃபேர்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், “டிஜிட்டல் மயமாக்குவது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் விரைவில் திருத்தம் கொண்டு வரப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய திருத்தத்தை சுட்டிக்காட்டி, அதனை தற்போது அமல்படுத்த முடியாது என்பதால், தமிழக அரசின் சட்டத் திருத்தத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்.
வழக்கு முடியும் வரை, பழைய முறைப்படி ஓட்டுநர் உரிமங்கள் மற்றும் வாகனப் பதிவு சான்றுகளை நேரில் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். தமிழக அரசின் அரசாணை மத்திய அரசின் மோட்டார் வாகன சட்டப் பிரிவுகளுக்கு எதிரானது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, இரண்டு வாரங்களில் தமிழக அரசு இதற்கு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.
முன்னதாக, செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், டிஜிட்டல் மயமாக்கினால், மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் போன் இல்லாதவர்கள் தங்கள் ஆவணங்களைப் பெற இயலாது. ஆகவே, டிஜிட்டல் மயமாக்குவதுடன் சேர்த்து, அச்சிட்டு வழங்கும் நடைமுறையையும் பின்பற்ற வேண்டும் என வாதிட்டார்.
மேலும் தமிழக அரசின் டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முடிவு, மத்திய அரசின் சட்டங்களுக்கு விரோதமானது. எனவே, இதனை அமல்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்த நிலையில், அதற்கு அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் விளக்கம் அளித்தார்.
அப்போது, “மத்திய அரசின் பரிவாகன் இணையதளத்தின் மூலமாகவே, இந்த நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. ராஜாஸ்தான், கேரளம், அசாம் உள்ளிட்ட ஆறு மாநிலங்கள் ஏற்கெனவே டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கு மாறியுள்ள சூழலில், இந்தப் பட்டியலில் தமிழகம் 7-ஆவது மாநிலமாக இணைந்துள்ளது. ஊழலை ஒழிக்கவும், வீட்டில் இருந்தே விண்ணப்பித்து சேவையை விரைந்து பெறவும் இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படவுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்த நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற வாதத்திற்கு பிறகு மேலும் 2 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்துள்ளனர்.