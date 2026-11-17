ஆளுமை உரிமை பிரபலங்களுக்கு மட்டும் தானா? சி.எஸ்.கே ரசிகரின் தோற்றத்தை விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்திய வழக்கில் நீதிபதி கருத்து
நடிகர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் போன்ற பிரபலங்களுக்கு மட்டுமே ஆளுமை உரிமை கிடையாது. அரசியலமைப்புச் சட்டமானது ஒவ்வொரு தனிநபருக்குமான உரிமைகளைப் பாதுகாக்கிறது என நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
Published : November 17, 2026 at 8:34 AM IST
சென்னை: சி.எஸ்.கே., ஐ.பி.எல் அணியின் தீவிர ரசிகரான சரவணன் ஹரி, மைதானங்களில் தனித்துவமான தோற்றத்தில் தோன்றி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வந்த நிலையில், அவரது தோற்றத்தை அனுமதியின்றி விளம்பரத்தில் பயன்படுத்த பிளிங்கிட் (BlinkIt) நிறுவனத்துக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை எர்ணாவூரைச் சேர்ந்தவர் சரவணன் ஹரி. இவர் சி.எஸ்.கே வீரர் எம்.எஸ். தோனியின் பெயர் பொறித்த 7-ஆம் எண் ஜெர்சியை அணிந்துகொண்டு, உடல் முழுவதும் மஞ்சள் நிறம் பூசியவாறு, இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று சி.எஸ்.கே விளையாடும் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு அணியை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2025 மார்ச் 23ஆம் தேதி வெளியான 'சண்டே டைம்ஸ்' நாளிதழின் சென்னை பதிப்பில், பிளிங்கிட் நிறுவனம் வெளியிட்ட விளம்பரத்தில் தனது உருவத்தையும், தனித்துவமான தோற்றத்தையும் அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறி சரவணன் ஹரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கானது நீதிபதி பி.பி. பாலாஜி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் ஆதித்யா விக்ரம் பட், மனுதாரரின் உரிமை மீறப்பட்டதாகவும், விளம்பரத்தில் அவர் உருவத்தை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கவும், விளம்பரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், வடிவமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றைப் பாதுகாக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரினார்.
இதற்கு பதிலளித்த எதிர்மனுதாரரான பிளிங்கிட் நிறுவனம், இந்த விளம்பரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கதாபாத்திரங்கள் கற்பனையானவை என்றும், அவை மனுதாரருடன் எந்த தொடர்பும் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும் மறுத்தது. விளம்பரத்தை வெளியிட்ட ‘டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ நிறுவனம், விளம்பரத்தை மட்டுமே வெளியிட்டதாகவும், அதன் உள்ளடக்கத்துக்குத் தாங்கள் பொறுப்பல்ல என்றும் தெரிவித்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, நடிகர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் போன்ற பிரபலங்களுக்கு மட்டுமே ஆளுமை உரிமை கிடையாது. அரசியலமைப்புச் சட்டமானது ஒவ்வொரு தனிநபருக்குமான உரிமைகளைப் பாதுகாக்கிறது எனக் குறிப்பிட்டார்.
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விளம்பரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள உருவம் மனுதாரரின் தோற்றத்துடன் தெளிவாக ஒத்திருப்பதாகவும், பொதுமக்கள் அவரே அந்த விளம்பரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாகக் கருத வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்த நீதிபதி, வணிக ஆதாயத்துக்காக அவரது அனுமதியின்றி, அவரது உருவத்தை பயன்படுத்த முடியாது எனக் கூறி, மனுதாரரின் உருவத்தை அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்த பிளிங்கிட் நிறுவனத்துக்குத் தடை விதித்தார்.
மேலும், சர்ச்சைக்குரிய விளம்பரத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓவியங்கள், மாதிரிகள், வடிவமைப்புக் குழுவுடனான கடிதப் பரிமாற்றங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களைப் பாதுகாத்து வைக்கவும் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.
விளம்பரத்தை வெளியிட்ட ‘டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ நிறுவனத்தின் பொறுப்பு குறித்து, கூடுதல் விசாரணைக்கு பின் முடிவெடுக்கப்படும் எனக் குறிப்பிட்ட நீதிபதி, வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை டிசம்பர் 14ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.