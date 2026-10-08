முதல்வர் விஜய்யின் தேர்தல் வெற்றி ரத்தாகுமா? அக்.14-இல் இறுதி தீர்ப்பு
"முதலமைச்சர் தனது சொத்து விவரங்களை மறைக்கவில்லை. சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு போதுமான ஆதாரங்களும் இல்லை" என வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 8, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், வரும் அக்டோபர் 14-ம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன், திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் ஆகியோர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் தொடரப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணை, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே, நேற்று நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, முதல்வர் விஜய் தனது வேட்புமனுவில் ரூ.30 கோடி சொத்துகள் இருப்பதை மறைத்துள்ளார் என மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
மேலும், சொத்து ஆவணங்களை மறைத்திருப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தால், சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளரின் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது எனவும் மனுதாரர்கள் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, மனுதாரர்களிடம் சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பினார். "கோடிக்கணக்கில் பணம் வைத்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், அதில் சிறு பகுதியை மறைப்பதால் அவரது தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்து விட முடியுமா? விஜய்க்கு எவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்கிறது என்பது பற்றி வாக்காளருக்கு என்ன கவலை?
முதல்வர் விஜய்க்கு ஏராளமான சொத்துகள் உள்ளன. தனக்கு எங்கெங்கு, எவ்வளவு சொத்துக்கள் உள்ளது என்பதை எல்லாம் அவர் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியுமா? என பல்வேறு கேள்விகளை நீதிபதி நேற்று எழுப்பியிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "முதலமைச்சர் தனது சொத்து விவரங்களை மறைக்கவில்லை. சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு போதுமான ஆதாரங்களும் இல்லை.
சொத்து தொடர்பான 99 சதவீத ஆவணங்கள் வேட்புமனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தணிக்கையின் போது சிறு தவறுகள் நடந்திருக்கலாம். சொத்து ஆவணங்களை மறைக்க வேண்டும் என்ற உள்நோக்கம் ஏதும் இல்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வழக்கின் இறுதீ தீர்ப்பை, வரும் அக்டோபர் 14-ம் தேதி அறிவிப்பதாக தெரிவித்தார்.