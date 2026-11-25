மானாமதுரை தவெக எம்.எல்.ஏ.வுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
திமுக வேட்பாளர் தமிழரசி தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கில் பதிலளிக்கும்படி, தவெக எம்.எல்.ஏவுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : November 25, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி மானாமதுரை தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோவன் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட இளங்கோவன் 69 ஆயிரத்து 971 வாக்குகள் பெற்று, 1,208 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோவனை எதிர்த்து போட்டியிட்டு 68 ஆயிரத்து 763 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்த, திமுக வேட்பாளர் தமிழரசி, இளங்கோவனின் தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இதையடுத்து, தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோவன் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ், தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க மறுத்துடன், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோவனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், திமுக வேட்பாளர் தமிழரசி தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கில் பதிலளிக்கும்படி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோவனுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை டிசம்பர் 18-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.