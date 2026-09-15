அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு - தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்
செங்கோட்டையனின் வேட்பு மனுவில் சான்றளித்துள்ள நோட்டரி வழக்கறிஞரின் உரிமம் காலாவதியாகிவிட்டதால், அந்த வேட்பு மனுவை தேர்தல் அதிகாரி ஏற்றதே தவறு என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
Published : September 15, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு எதிராக அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கோபி செட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து, வருவாய்த் துறை அமைச்சராக உள்ள செங்கோட்டையனின் வெற்றிக்கு எதிராக 26,380 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், செங்கோட்டையனின் வேட்பு மனுவில் சான்றளித்துள்ள நோட்டரி வழக்கறிஞரின் உரிமம் காலாவதியாகிவிட்டதால், அந்த வேட்பு மனுவை தேர்தல் அதிகாரி ஏற்றதே தவறு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தரப்பிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த தேர்தல் வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய மனு மீது அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு தரப்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
|இதையும் படிங்க: இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் போட்டியிடுவது தவெகவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மனுவை தீர்ப்புக்காக ஒத்தி வைத்திருந்தார். இன்று, இந்த மனு மீது தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.