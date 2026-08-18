ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு
தேர்தல் மனுக்களை பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் வைக்க முடியாது என நீதிபதி டி.பரத சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
Published : August 18, 2026 at 4:19 PM IST
சென்னை: ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதியில் த.வெ.க வேட்பாளர் இளையராஜா அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் டி. எம். தமிழ்மீதுவை சுமார் 5,198 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
இந்நிலையில், இளையராஜாவின் வெற்றியை எதிர்த்து அத்தொகுதி வாக்காளர் கீதா என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், இளையராஜாவின் பெயருக்கு பதில் வேறு ஒருவரின் பெயர் இடம் பெற்றிருந்ததால், திருத்த மனுவை தாக்கல் செய்ய மனுதாரர் கீதா தரப்புக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்கிடையில், தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவும் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு நீதிபதி டி.பரத சக்கரவர்த்தி கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி.பரத சக்கரவர்த்தி, தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டார்.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று (ஆக. 18) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜா தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்று, வாக்காளர் கீதா தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தேர்தல் மனுக்களை பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் வைக்க முடியாது என உறுதிப்பட தெரிவித்த நீதிபதி, தேர்தல் வழக்குகளில் தீர்வு காண்பதற்கான சட்டப்பூர்வ காலக்கெடுவான 6 மாத காலத்திற்குள் அவற்றை முடித்துவைக்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறினார்.