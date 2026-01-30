தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் தொடர்பான வழக்கு: தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுப்பு
2026 பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலக கட்டுமானப் பணிகளை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். 18 மாதங்களில் கட்டுமானம் நிறைவடையும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : January 30, 2026 at 3:20 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வரும் தனியாருக்கு சொந்தமான கட்டடத்துக்கான வாடகையை இரு மடங்காக உயர்த்திய தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை காலி செய்து கட்டடத்தை ஒப்படைக்கக் கோரி அந்த இடத்தின் உரிமையாளர்களான கோட்டூர்புரத்தைச் சேர்ந்த சரத்குமார், வெங்கடேஷ், சவுத்திரி ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
அதில், மாதம் 10 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 300 ரூபாய் என வாடகை நிர்ணயித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 11 மாதங்களுக்கு குத்தகை ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. ஒப்பந்தப்படி வாடகை வழங்காமல், பொதுப்பணித் துறை வழிகாட்டி மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், மாதம் 6 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 438 ரூபாய் வாடகையாக நிர்ணயித்து, 2022 ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரைக்கும் 82 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 824 ரூபாய்க்கு காசோலை வழங்கப்பட்டது.
ஒப்பந்தத்துக்கு விரோதமாக வாடகை நிர்ணயித்ததால் மாதத்துக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் இழப்பை சந்திக்கிறோம். குத்தகை காலத்தை நீட்டிக்க மறுத்த நிலையில், எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லாமல், காவல் ஆணையர் அலுவலக கட்டடத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவது சட்டவிரோதமானது. இதனால் இடத்தை காலி செய்து ஒப்படைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கட்டடத்துக்கான வாடகையை 6 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து 13 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்து உத்தரவிட்டார். இந்த கூடுதல் நிலுவை தொகை 2.18 கோடி ரூபாயை 2025 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் மனுதாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இரண்டு ஆண்டுகளில் கட்டடத்தில் இருந்து காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை காலி செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் கட்ட புதிதாக நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு விட்டது. 2026 பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி முதலமைச்சர், ஆணையர் அலுவலக கட்டடத்துக்கான அடிக்கல் நாட்ட உள்ளார். 18 மாதங்களில் கட்டுமானம் கட்டி முடிக்கப்படும். அதுவரை தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனையடுத்து, வாடகை தொகையை உயர்த்தியும், நிலுவையில் உள்ள வாடகை பாக்கியை வழங்கும்படியும், இரு ஆண்டுகளில் கட்டடத்தை காலி செய்யவும் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்த நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை இரண்டு மாதங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.