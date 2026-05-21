சூர்யாவின் 'கருப்பு' திரைப்படத்தை தடை செய்யக் கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி

'கருப்பு' திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் திரையிட அனுமதித்தாலோ, ஓடிடி தளங்களில் வெளியிட அனுமதித்தாலோ அது நீதித்துறை மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழக்கச் செய்துவிடும் என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : May 21, 2026 at 7:23 PM IST

சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள கருப்பு திரைப்படத்தை தடை செய்யக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா, நடிகை த்ரிஷா நடிப்பில் மே 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது 'கருப்பு' (karuppu) திரைப்படம். இதனை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. மேலும், சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். பல்வேறு கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், படம் வெளியான மூன்று நாட்களில் வசூல் கோடியில் குவிந்துள்ளது.

இதுபோன்ற சூழலில், கருப்பு படத்தில் நீதித்துறையை விமர்சிக்கும் வகையில் காட்சிகள் இருப்பதால் இந்த படத்தை தொடர்ந்து திரையிட தடை விதிக்கக் கோரி, சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், கருப்பு படத்தில் ஒவ்வொரு காட்சியும், சுதந்திரமான, தனித்துவமான இந்திய நீதித்துறையை, நீதிமன்றங்களை, நீதிபதிகளை, வழக்கறிஞர்களை அவமதிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

நீதிபதி கதாபாத்திரம், லஞ்ச நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது போலவும், மது அருந்துவது போலவும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. படத்தை தொடர்ந்து திரையரங்குகளில் திரையிட அனுமதித்தாலோ, ஓடிடி தளங்களில் வெளியிட அனுமதித்தாலோ அது நீதித்துறை மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை இழக்கச் செய்துவிடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் படத்தை தொடர்ந்து திரையிட அனுமதிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமிநாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தணிக்கை குழுவால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு உரிய சான்றிதழுக்கு பின் படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது. படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள காட்சிகள் பேச்சு சுதந்திர வரம்புக்குள் வரும். அதை தடை செய்ய நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை எனக்கூறி, தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

