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பெரி கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய கோரிய வழக்கு: எஸ்.ஆர்.எம் மனு தள்ளுபடி

பெரி கல்வி நிறுவனத்தின் நிலம், வங்கியின் மூலம் ஏலம் விடப்பட்டு, அதனை எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகம் வாங்கியதால், அந்த கல்வி நிறுவனத்தின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 10:33 AM IST

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சென்னை: பெரி கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யக்கோரி எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைகழகம் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெரி (PERI) கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கீகாரம், கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்பு மற்றும் மாணவர் சேர்க்கையை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுக்கும், சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குமுறை அமைப்புக்கும் உத்தரவிடக் கோரி எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகம் சார்பில், “பெரி நிறுவனம் வங்கியில் பெற்ற 46 கோடி கடனை செலுத்தாததால் மன்னிவாக்கத்தில் உள்ள 14.90 ஏக்கர் இடத்தை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏலம் விட்டது.

ஏலத்தை எஸ்.ஆர்.எம் நிறுவனம் 45.60 கோடி ரூபாய் செலுத்தி பெற்றுள்ளது. அதனால், பெரி நிறுவனம் மாணவர் சேர்க்கை நடவடிக்கையில் ஈடுபட தடை விதிக்க வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.

பெரி நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, “பெரி நிறுவனம் 2024 ஆம் ஆண்டு பெற்ற 46 கோடி ரூபாய் கடனில் 24 கோடி ரூபாயை உடனடியாக திரும்ப செலுத்திவிட்டது. நிலத்தை சுவாதீனம் செய்யவும் கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயம் தடை விதித்துள்ளது.

பெரி நிறுவனத்தின் இடத்தை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏலம் விட்டதை எதிர்த்து கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயத்தில் பெரி மற்றொரு வழக்கை தொடர்த்துள்ளது. இதனிடையே தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின் படி 8.28 கோடி ரூபாய் வங்கிக்கு திரும்ப செலுத்தப்பட்டு விட்டது.

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அதனால், எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகத்தின் மனு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை. வங்கியின் ஏல நடவடிக்கை மற்றும் நில சுவாதீனம் தொடர்பான வழக்குகள் கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. நிலுவையில் வழக்கு இருக்கும் போது, உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கினால் அது வழக்கை பாதிக்கும் என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு, “தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது. சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகளை தீர்ப்பாயத்திலேயே தீர்வு காண வேண்டும். அதனால், பெரி நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம், அனுமதி, மாணவர் சேர்க்கையை ரத்து செய்ய முடியாது” என தெரிவித்து எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

PERI INSTITUTION CASE
SRM UNIVERSITY
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
பெரி கல்வி நிறுவனம்
MHC ON PERI INSITUTION CASE

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