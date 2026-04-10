பணம், நகைகள் பறிமுதல்; தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையில் தலையிட நீதிமன்றம் மறுப்பு
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள காலங்களில் பொதுமக்கள் நகைகளை கொண்டு செல்வதற்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
Published : April 10, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: அளவுக்கு அதிகமாக நகைகள் மற்றும் பணத்தை எடுத்து செல்பவர்கள் மீது தேர்தல் ஆணையம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கையில் தலையிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிப்புக்குப் பின் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததால், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் மற்றும் நகைகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். உரிய ஆதாரங்களை சமர்பித்தால் ஒரிரு தினங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம், நகை உள்ளிட்டவற்றை உரிமையாளர்கள திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இந்நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள காலங்களில் நகைகளை கொண்டு செல்வதற்கு உரிய வழிகாட்டுதில்களை வகுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட கோரி தங்கமயில் ஜுவல்லரி நிர்வாகம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் நடத்தை அமலில் இருக்கும்போது நகைகளை 3 விதமான ஆவணங்களுடன் எடுத்து சென்றால் போதுமானது. ஆனால், அந்த ஆவணங்கள் இருந்தாலும் அதிகாரிகள் அனுமதிப்பதில்லை. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகைகளை திரும்ப வழங்க குறைந்தது 5, 6 நாட்கள் குறைந்தது எடுத்து கொள்கிறார்கள். இதனால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெறும் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
பொதுமக்களிடம் உரிய ஆவணங்கள் இருந்தால் அவர்கள் நகைகளை தடங்கல் இன்றி எடுத்து செல்ல அனுமதி வழங்க வேண்டும் என தேர்தல் பறக்கும் படைக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட வேண்டும். இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இதுவரை மூன்று கோரிக்கை மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்பதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஜுவல்லரி நிறுவனம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதங்களை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், தற்போது பறிமுதல் செய்யப்படும் நகைகள் மற்றும் பணத்துக்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்தால் ஒரே நாளில் திருப்பி அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போதைய நிலையில் இது சம்பந்தமாக விதிகள் வகுக்க உத்தரவிட முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.
மேலும், தேர்தல் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவார்கள். அதற்கான ஆவணங்கள் இருந்தால் விடுவித்துவிடுவார்கள். முதலில் 5 நாட்கள் வரை ஆகியிருக்கலாம். ஆனால் தற்போது, உரிய ஆவணங்கள் அளித்தால், பறிமுதல் செய்யப்படும் பொருள்களை ஒரு சில நாட்களில் திரும்ப கொடுத்து விடுகின்றனர். எனவே, விசாரணை செய்யாமல் நகைகளை எடுத்து செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என தெரிவித்து வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.