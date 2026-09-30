ஜெம் வீரமணி வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை எதற்கு? வாராகி மனுவை நிராகரித்தது உயர் நீதிமன்றம்
எஸ்.ஐ.டி இருக்கும் போது சிபிஐ விசாரணை எதற்கு? இந்த விவகாரத்தில் யாரும் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் என நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : September 30, 2026 at 2:31 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் கிரனைட் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணி வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி பத்திரிக்கையாளர் வாராகி, தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், “வீரமணி விவகாரத்தில் விசாரணை அதிகாரிகள் மீதும் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. அதனால் விசாரணையை மாற்ற வேண்டும். காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு பணப்பரிமாற்றம் செய்ததாக எழும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பதால் சிபிஐ விசாரணை கேட்கப்படுகிறது” என தெரிவித்தனர்.
மேலும், “இத்தனை ஆண்டுகள் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கை காவல் துறை ஏன் விசாரணை செய்யவில்லை? காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கான தொடர்பு என்ன? என்பது குறித்தும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்பதால் சிபிஐ விசாரணை கேட்டு மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, “எஸ்.ஐ.டி இருக்கும் போது சிபிஐ விசாரணை எதற்கு? இந்த விவகாரத்தில் யாரும் அரசியல் செய்ய வேண்டாம். சிறு குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வேண்டுமானால் எப்.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்றலாமா? யாரும் எந்த குற்றச்சாட்டும் முன் வைக்க மாட்டார்கள்.
இந்த வழக்கு தொடர வாராகிக்கு எந்த அடிப்படை உரிமையும் இல்லை. எஸ்.ஐ.டி செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி தான் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. அதற்குள் எப்படி விசாரணையில் முன்னேற்றமில்லை. வழக்கை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்க முடியும்?
கடந்த ஆட்சியில் வாராகிக்கு சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதற்காக இந்த வழக்கைத் தொடர வேண்டாம். வழக்கு தொடர்பாக வாராகியிடம் ஆதாரங்கள் இருந்தால், அதை எஸ்.ஐ.டி-யிடம் வழங்கலாம். ஏற்கனவே நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதன்படி, எஸ்.ஐ.டி தனது முதல் அறிக்கையை நாளை (அக்.1) வெளியிட உள்ளது.
அதனால், முதலில் காவல் துறையை நம்புங்கள், எஸ்.ஐ.டி அமைத்து 4 நாட்களில் என்ன விசாரணையை தொடங்கியிருக்க முடியும்? கடந்த காலங்களில் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளையும் எஸ்.ஐ.டி அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்” என தெரிவித்த நீதிபதி, விசாரணையை அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.