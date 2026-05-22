அமைச்சருக்காக கோயில் நடை தாமதமாக அடைக்கப்பட்டது ஏன்? - இந்து சமய அறநிலையத்துறை விளக்கமளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
மனிதனுக்காக தெய்வ சடங்குகளை மீறலாமா? திருப்பரங்குன்றத்திற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சென்றபோது என்ன நடந்தது? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : May 22, 2026 at 7:56 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சாமி கோயிலில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் சாமிதரிசனம் செய்ய ஏதுவாக நடை தாமதமாக அடைக்கப்பட்டது ஏன்? என்பதற்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை விளக்கமளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைத்து, முக்கிய அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏக்களும் பதவியேற்ற பின்னர், சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையும் நிரூபிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிச் சென்றனர்.
அந்த வகையில் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிர்மல் குமார், மே 15ஆம் தேதி மதுரை திருப்பரங்குன்றத்திற்கு சென்று அங்குள்ள சுப்பிரமணிய சாமி கோயிலில் தரிசனம் செய்தார். ஆகம விதிகளின்படி, கோயிலில் மதியம் 12.30 மணிக்கு உச்சி கால பூஜை தொடங்கி நடைபெற்று நடையானது 12.45 மணிக்கு அடைக்கப்படும். விழா காலங்கள் தவிர மற்ற நாட்களில், இந்த நேரத்திற்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு உள்ளே செல்ல அனுமதி இல்லை.
எனினும், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சுமார் ஒரு மணியளவில் கோயிலுக்கு வருகை புரிந்த நிலையில், அவருக்காக நடை அடைக்கப்படாமல் திறந்தே வைக்கப்பட்டிருந்தது. கோயிலுக்கு வந்த அவரை தவெக தொண்டர்கள் வரவேற்ற நிலையில், பெரிய நடை வழியாக உள்ளே சென்ற அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அவர் கருவறையில் தரிசனம் செய்த பிறகு மீண்டும் பெரிய நடை வழியாகவே வெளியே வந்தார்.
பொதுவாக இந்த நடை அடைக்கப்பட்டு, கருவறை தரிசனம் செய்தவர்கள் மடப்பள்ளி மண்டபம், சஷ்டி மண்டபம் வழியாக வெளியே அனுப்பப்படுவார்கள். அமைச்சர் கருவறையில் சாமி தரிசனம் செய்தது, பெரிய நடை வழியாகவே வெளியே வந்தது உள்ளிட்ட வீடியோக்கள் இணையங்களில் பரவி வைரலான நிலையில் பக்தர்கள் அதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இந்நிலையில், கோயில்களில் சிறப்பு கட்டண தரிசன முறையை எதிர்த்த வழக்கானது நீதிபதிகள் ஜி. ஆர். சுவாமிநாதன், வி. லட்சுமி நாராயணன் அமர்வில் நேற்று (மே 21) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனிதனுக்காக தெய்வ சடங்குகளை மீறலாமா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றத்திற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சென்றபோது என்ன நடந்தது? ஏன் கால தாமதமாக நடை அடைக்கப்பட்டது? அறநிலையத்துறை செயலாளர், அடுத்த வாரம் இதுகுறித்து விளக்கமளித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு நீதிபதிகள் விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.