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குதிரை பேர வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்ற ஆதாரம் இருக்கா? கேள்வியுடன் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்த நீதிமன்றம்

காவல்துறை சரியாக செயல்படாத போது சி.பி.ஐ விசாரணை கேட்கலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 12:22 PM IST

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சென்னை: த.வெ.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினரிடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில், “ஆதாரங்கள் இல்லாமல் வழக்கை சி.பி.ஐ-க்கு மாற்ற முடியாது” என்று கூறி அதன் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர இருப்பதாகவும், ஆளும் த.வெ.க கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின் போது தாங்கள் சொல்லும் படி நடந்து கொண்டால் சன்மானமாக 35 கோடி ரூபாய் வரை தருவதாக பேரம் பேசியதாக, ஊத்தங்கரை தொகுதி த.வெ.க எம்.எல்.ஏ என். இளையராஜா சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

புகாரின் அடப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த யூ-டியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், சிலரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு அனுமதி வழங்கி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த வழக்கில் தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமாருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி இருவருக்கும் காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியது. இந்த வழக்கில் இவர்கள் இருவரும் ஆஜராகாத நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி நிபந்தனை முன்பிணை பெற்றனர்.

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இந்நிலையில், த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ-விடம் குதிரை பேரம் நடைபெற்றது குறித்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை பதிவு செய்துள்ள வழக்கை, சி.பி.ஐ விசரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடக்கோரி திருப்பூரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஜெ. பாலசுப்பிரமணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.

அதில், த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ இளையராஜா அளித்த புகார் மீது மட்டுமல்லாமல், குதிரை பேரத்திற்கு ஆளான பிற எம்.எல்.ஏ-க்கள் தொடர்பான விவகாரங்களையும் விசாரிக்க சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் (ஜூலை 16) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜோதி, “குதிரை பேரம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அதை நாம் கண்ணை கட்டிக் கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. நீதிமன்றத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக பயன்படுத்த வில்லை. தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை சரியில்லை என்பதால் சிபிஐ விசாரணை கேட்கப்படுகிறது.

தன்னிச்சையாக சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அவருக்கு எதிராக வாக்களிக்க பேரம் நடைபெற்றுள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நாங்கள் காவல்துறையால் கட்டயப்படுத்தப்பட்டோம் என கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அரசியல் கட்சிகளின் இந்த குதிரை பேரத்தால் மக்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

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இதுவரை 5 பேர் குதிரை பேரம் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் மீது காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வழக்கும் பதிவு செய்யவில்லை. காவல்துறை ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுகிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது” என வாதத்தை முன்வைத்தார்.

இதையடுத்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், “காவல்துறை சரியாக செயல்படாத போது சி.பி.ஐ விசாரணை கேட்கலாம். ஆனால், புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறை சரியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஆடியோ, வீடியோ ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், எப்படி நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் சென்றுள்ளது என கூற முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், “காவல்துறை விசாரணை தொடங்கியுள்ளதால் தற்போது சி.பி.ஐ-க்கு இந்த வழக்கை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன?
எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது? ஆதாரங்கள் இல்லாமல் வழக்கை சி.பி.ஐ-க்கு மாற்ற முடியாது” என தெரிவித்த தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.

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