குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்து கொண்ட பிறகும் கருவுற்ற பெண்: ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கும் உத்தரவு ரத்து

குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்து கொண்ட பிறகும் கருவுற்ற பெண்: ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கும் உத்தரவு ரத்து
"குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சையில் 0.5 சதவீதம் தோல்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதுகுறித்து மனுதாரரிடம் எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது" என அரசு சார்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : October 6, 2026 at 2:33 PM IST
சென்னை: குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகும் கருவுற்ற பெண்ணுக்கு, இழப்பீடு வழங்குமாறு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ரிஹானா. இவரது கணவர் யாசீன். இந்த தம்பதிக்கு 3 குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், இனி குழந்தைகள் வேண்டாம் என அவர்கள் முடிவெடுத்தனர். அதன்படி, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு, ஆற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சையை ரிஹானா செய்து கொண்டார்.
ஆனால், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிஹானா மீண்டும் கருவுற்ற நிலையில், நான்காவதாக பெண் குழந்தை பிறந்தது. துரதிருஷ்டவசமாக, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ரிஹானாவின் கணவர் இறந்தார்.
இதையடுத்து, தான் குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகும் கருவுற்றதற்கு மருத்துவர்களின் அலட்சியம் தான் காரணம் என்றும், இதனால் தனக்கு இழப்பீடு வழங்க சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரிஹானா வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, மனுதாரர் ரிஹானாவுக்கு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும், நான்காவது குழந்தையின் கல்விச் செலவை அரசே ஏற்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.
தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சுகாதார துறை, ஆற்காடு அரசு மருத்துவமனை தலைவர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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அந்த மனுவில், "குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சையில் 0.5 சதவீதம் தோல்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இது குறித்து மனுதாரரிடம் எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. மீண்டும் கருவுற்ற போது, அதை இலவசமாக அகற்றுவதாக மருத்துவமனை தரப்பில் கூறியும், மனுதாரர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார்.
அரசு உத்தரவுப்படி, குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை தோல்வி அடைந்தால் ரூ. 60 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை கருத்தில் கொள்ளாமல், தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். எனவே, அதை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவானது, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "கணவரை இழந்த நிலையில், தனி ஆளாக குழந்தையை வளர்க்க மனுதாரர் சிரமப்படுவார் என்ற தனி நீதிபதியின் அனுதாபத்தை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆனால், இதுபோன்ற வழக்குகளில் ரூ.60 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க ஏற்கனவே அரசாணை உள்ள நிலையில், ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு மற்றும் குழந்தையின் கல்விச் செலவை அரசே ஏற்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவு ஏற்கதக்கதல்ல" எனக் கூறி, தனிநீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், அரசு உத்தரவுப்படி ரூ.60 ஆயிரம் இழப்பீட்டை, மனுதாரருக்கு 4 வாரங்களில் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், கூடுதல் இழப்பீடு கோரி மனுதாரர் 8 வாரங்களில் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரலாம் என அனுமதி வழங்கி, வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.