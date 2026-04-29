திருமாவளவன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்றம்
3 ஆண்டுகள் மட்டுமே தண்டனை விதிக்கக்கூடிய பிரிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில் சுமார் 6 ஆண்டுகள் தாமதமாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : April 29, 2026 at 8:52 PM IST
சென்னை: இந்துக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் வெறுப்புக் கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு எதிரான வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு புதுச்சேரி கம்பன் கலை அரங்கத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மகளிர் அணி சார்பில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய அக்கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், இந்துக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் வெறுப்புக் கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக, இந்து முன்னணி பொதுச்செயலாளர் டி.என்.கண்ணன் புகார் அளித்திருந்தார்.
இதன் அடிப்படையில், புதுச்சேரி ஒதியஞ்சாலை காவல்துறையினர் திருமாவளவன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு புதுச்சேரி தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ. டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பு இன்று (ஏப்ரல் 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் டி.பார்வேந்தன், எஸ்.தீபிகா ஆகியோர் வாதிட்டனர். கல்விக்கு எதிரான சனாதன கொள்கை என்ற அடிப்படையிலேயே திருமாவளவன் பேசியதாகவும், வெறுப்புப் பேச்சு எதையும் பேசவில்லை எனவும் நீதிமன்றத்தில் திருமாவளவன் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே தண்டனை விதிக்கக்கூடிய பிரிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில் சுமார் 6 ஆண்டுகள் தாமதமாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவைமட்டுமின்றி, வழக்குத் தொடர முறையான அனுமதியும் பெறப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, திருமாவளவனுக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.