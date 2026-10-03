தந்தையின் முதல் மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய மகனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை ரத்து
கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு மயிலாடுதுறையில் உள்ள உறவினரின் இறப்புக்காக துக்கம் விசாரிக்க சென்ற மீனாட்சியை அவரது கணவர் தீனதயாளனும், இரண்டாவது மனைவியின் மகனுமான செந்தில்குமாரும் சேர்ந்து அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்தனர்.
Published : October 3, 2026 at 7:53 PM IST
சென்னை: குடும்ப தகராறில் தந்தையின் முதல் மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய மகனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி ரோட்டில் உள்ள கொத்த தெருவைச் சேர்ந்தவர் தீனதயாளன். இவரது முதல் மனைவி மீனாட்சி. இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்த நிலையில், தீனதயாளனுக்கும் வேறு ஒரு பெண்ணுக்குமிடையே தொடர்பு ஏற்பட்டு, அந்த பெண்ணுக்கு செந்தில்குமார் என்ற மகன் உள்ளார்.
இதனால் 33 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கணவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு தனியாக பிரிந்து சென்ற முதல் மனைவி மீனாட்சி, தனது குழந்தைகளுடன் நல்லாடை என்ற கிராமத்தில் உள்ள தாயார் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார். இதற்கிடையே பல ஆண்டுகள் கழித்து ஜீவனாம்சம் கோரி தனது கணவருக்கு எதிராக மயிலாடுதுறை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த மீனாட்சி, அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்.
இதனையடுத்து, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 அன்று மயிலாடுதுறையில் உள்ள உறவினரின் இறப்புக்காக துக்கம் விசாரிக்க சென்ற மீனாட்சியை அவரது கணவர் தீனதயாளனும், இரண்டாவது மனைவியின் மகனுமான செந்தில்குமாரும் சேர்ந்து அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்து தப்பியுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக மீனாட்சியின் மகன் ராஜரத்தினம் அளித்த புகாரின் பேரில் மயிலாடுதுறை காவல்துறையினர் தீனதயாளன் மற்றும் செந்தில்குமாரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு மயிலாடுதுறை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தபோது, தீனதயாளன் இறந்து விட்டதால், மகன் செந்தில்குமாருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் 5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து கடந்தாண்டு ஏப்ரல் 8 அன்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
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இதையடுத்து, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை எதிர்த்து செந்தில்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். இந்த மேல்முறையீட்டு மனு நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், கே.ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் எஸ்,மதுசூதனன், எம்,வெங்கடேசன் ஆஜராகி வாதிட்டனர். ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்யக்கூடாது என அரசு தரப்பில் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் செந்தில்குமார் மீதான குற்றச்சாட்டை அரசு தரப்பு சரிவர நிரூபிக்கவில்லை எனக்கூறி சந்தேகத்தின் பலனை சாதகமாக்கி செந்தில்குமாருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.