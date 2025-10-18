திருநங்கை அப்சரா ரெட்டிக்கு ரூ.50 லட்சம் நஷ்ட ஈடு வழங்க கோரிய வழக்கில் திருப்பம் - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி
திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி தொடர்ந்த மான நஷ்ட ஈடு வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 18, 2025 at 6:31 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 7:20 PM IST
சென்னை: அவதூறு கருத்து தெரிவித்ததற்காக திருநங்கை அப்சரா ரெட்டிக்கு ரூ.50 லட்சம் நஷ்ட ஈடு வழங்குமாறு யூடியூபருக்கு உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சமூக ஆர்வலரும், பத்திரிகையாளருமான திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி அரசியல் மீதான ஈடுபாடு காரணமாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்தபோது அதிமுகவில் இணைந்தார். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக அமமுகவில் பணியாற்றிய அப்சரா, கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2019-ல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். ஆனால், பெண்களை காங்கிரஸ் நடத்தும் விதம் சரியில்லை என்ற அவர், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்தார்.
இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக அவதூறு வீடியோக்களை யூடியூபில் வெளியிட்டு களங்கம் ஏற்படுத்துவதாக கூறி, யூடியூபர் ஜோ மைக்கேல் பிரவீனுக்கு எதிராக அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, அப்சரா ரெட்டிக்கு ரூ.50 லட்சம் நஷ்ட ஈடு வழங்க யூடியூபர் ஜோ மைக்கேல் பிரவீனுக்கு உத்தரவிட்டார். ஆனால், தனது தரப்பு விளக்கம் ஏதும் கேட்காமல், ஒரு தரப்பு வாதத்தை மட்டும் கேட்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என யூடியூபர் ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் தரப்பு தாக்கல் செய்த மனுவையும் தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
ஆனால், இதனை ஏற்றுக் கொள்ளதாக யூடியூபர் ஜோ மைக்கேல் பிரவீன், தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவ ரத்து செய்யக் கோரி மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மேல்முறையீட்டு மனு, நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபீக் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வழக்கு தொடர்பாக சம்மன் வரவில்லை என்பதால், வழக்கறிஞரின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்தது தவறுதான். வழக்கறிஞர் செய்த தவறுக்காக மனுதாரர் தண்டிக்கப்பட கூடாது" என வாதிட்டார்.
அந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கறிஞரின் தவறுக்காக வழக்காடி பாதிக்கப்படக் கூடாது எனக் கூறி, 50 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்க பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்த தனி நீதிபதி உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த மான நஷ்டஈடு கோரிய வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்கவும் உத்தரவிட்டனர்.