கட்சி கூட்டங்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கக் கோரிய வழக்கு: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு அரசியல் கட்சிகள் பிரச்சாரத்திற்கு கடுமையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க உத்தரவிடக் கோரி 3 பொதுநல வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 6:38 PM IST

சென்னை: கட்சி கூட்டங்களுக்கான நிலையான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

கரூரில் செப்டம்பர் 27-ந் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் ரோட் ஷோக்களுக்கு கடுமையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க உத்தரவிடக் கோரி 3 பொது நல வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று (நவ.27) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசியல் கட்சிகள் சார்பில், மாதிரி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தொடர்பாக ஆலோசனைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கும் முன் தங்கள் கட்சியினரை அரசு கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மத வழிபாட்டு தலங்களில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும், தனி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க வேண்டும். கூட்டங்களுக்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் அதற்கான காரணங்களை காவல் துறை தெரிவிக்க வேண்டும். கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள், அந்த இடங்களில் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ளலாம்? எத்தனை பேர் இருக்கையில் அமரலாம்? என்பது குறித்த விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களின் விவரங்கள் அதற்கான இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்படாத வகையில் வழி காட்டுதல் கொண்டு வரப்பட்டடுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொண்டு வந்த பின், தங்கள் கூட்டத்திற்கு அனுமதி தரவில்லை? பேரணிக்கு அனுமதி தரவில்லை? என யாரும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரும் வகையில் இருக்கக் கூடாது. அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் எதற்காக மறுக்கப்பட்டது? என்பதை தெளிவாக காவல் துறை குறிப்பிட வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அனைத்து அரசியல் கட்சியினர் கருத்துக்களும் கேட்டு வழிகாட்டுதல்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, வழக்கின் தீர்ப்பை நீதிபதிகள் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்தனர்.

