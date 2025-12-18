இனிமேல் சாலையோரம் யாசகம் கேட்கும் குழந்தைகளை பார்த்தால்... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
றைய பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வைத்து பணம் ஈட்டுகின்றனர். குழந்தைகள் மூலம் போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதாக இந்தியா முழுவதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன என நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
Published : December 18, 2025 at 3:11 PM IST
சென்னை: சாலையோரங்களில் குழந்தைகள் யாசகம் கேட்பது தெரிந்தால் அவர்களை மீட்டு 24 மணி நேரத்தில் பாதுகாப்பு மையத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் சாலைகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில்கள் என எங்கு பார்த்தாலும் நிறைய குழந்தைகள் சாலையில் செல்வோரிடம் யாசகம் கேட்பதுண்டு. நிறைய தாய்மார்கள் கைக்குழந்தைகளை காட்டி பணம் தருமாறு கேட்பதை பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு சிலர் குழந்தைகளை கடத்தி இது போன்று யாசகத்தில் ஈடுபட வைப்பதாக தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், சென்னையின் பெரும்பாலான சாலைகளில் குழந்தைகளுடன் யாசகம் கேட்கும் தாய்மார்கள், உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைகளின் தாய் தானா? என்பதை கண்டறிய உரிய விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி, சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தமிழ்வேந்தன் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், சாலை சிக்னல்களில் குழந்தைகளுடன் யாசகம் கேட்கும் பெரும்பாலான பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் எந்தவொரு உருவ ஒற்றுமையும் இல்லை. யாசகம் எடுக்க பயன்படுத்தும் குழந்தைகள் எந்நேரமும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வெயில், வாகன சத்தத்துக்கு கூட அந்த குழந்தைகள் கண் விழிப்பது இல்லை.
அதனால் குழந்தைகளுக்கு தூக்க மாத்திரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது ஆல்ஹகால் அல்லது வேறு ஏதேனும் மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? என கண்டறிய வேண்டும். யாசகம் எடுக்கும் பெண்கள் பெரும்பாலும் தமிழில் பேசுவதில்லை. அதனால், குழந்தைகளை கடத்தி வந்து யாசக தொழிலில் ஈடுபடுத்துகிறார்களா? என்பதை கண்டறிய காவல் துறை உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, சாலையோரங்களில் குழந்தைகள் யாச்கம் கேட்பது தெரிந்தால் உடனடியாக அவர்களை மீட்டு 24 மணி நேரத்தில் பாதுகாப்பு மையத்தில் சேர்க்க வேண்டும். அதன் பிறகு குழந்தையின் பெற்றோர் குறித்து விசாரணை நடத்தலாம்.
குழந்தைகளை மீட்க அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பறக்கும் படை அமைக்கலாம். நிறைய பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வைத்து பணம் ஈட்டுகின்றனர். குழந்தைகள் மூலம் போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதாக இந்தியா முழுவதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
90 சதவிகித வழக்குகளில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின்பே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டத்தை அரசு முழுமையாக அமல்படுத்துவதில்லை. குழந்தைகளின் பெற்றோர் யார்? என்பதை பிறப்பு சான்றிதழ் மூலம் அரசு உறுதி படுத்தலாம் என அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் சமூக நலத் துறையை வழக்கில் இணைத்து விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.