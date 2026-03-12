ETV Bharat / state

வங்கிக் கணக்கு முடக்கத்தை நீக்கக் கோரிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் - மாவட்ட காவல் துறைக்கு நீதிமன்றம் கெடு

வங்கிக் கணக்கு முடக்கத்தை எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை அணுக ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு அனுமதி அளித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை: வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி செய்ததாக தமது வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதை நீக்கக் கோரி, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அளித்த மனுவை 4 வாரங்களில் பரிசீலிக்க விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில், ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக, ராஜேந்திர பாலாஜியின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கம் செய்யப்பட்டன. இந்த முடக்கத்தை நீக்கக் கோரி அளித்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கும் படி, மாவட்ட குற்றப்பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, எம்.எல்.ஏ பென்ஷன் வரவு வைக்கப்படும் வங்கி கணக்கு உள்ளிட்ட மூன்று கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில், வழக்கு விசாரணைக்கு முன்பே தன்னை தண்டிக்கும் நோக்கில் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக ராஜேந்திர பாலாஜி தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

அதற்கு காவல்துறை தரப்பில், வங்கி கணக்கு முடக்கத்தை எதிர்த்து மனுதாரர் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை தான் அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வங்கி கணக்குகள் முடக்கத்தை நீக்கக் கோரி ராஜேந்திர பாலாஜி அளித்த விண்ணப்பத்தை நான்கு வாரங்களுக்குள் பரிசீலித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், வங்கிக் கணக்கு முடக்கத்தை எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை அணுக ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு அனுமதி அளித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

