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கோயில் நிதியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கல்லூரிகளை நடத்தலாம் - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

விளாத்திகுளம் மற்றும் திருச்செங்கோடு ஆகிய இடங்களில் கல்லூரி கட்ட கூடுதல் நிதி தேவைப்பட்டால் அரசின் உதவியை நாடலாம் என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 1:58 PM IST

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சென்னை: கோயில் நிதியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கல்லூரிகளை நடத்தலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் சார்பில் சென்னை கொளத்தூர், திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் நிதியில் திருச்செங்கோடு, பழனி தண்டாயுதபாணி கோயில் நிதியில் ஒட்டன்சத்திரம், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சார்பில் விளாத்திகுளம் என 4 இடங்களில் கல்லூரிகள் தொடங்க அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை செயலாளர் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்தார்.

இந்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அதை ரத்து செய்யக் கோரியும் சென்னையைச் சேர்ந்த டி.ஆர். ரமேஷ் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் இ. மனோகரன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறநிலையத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பரணிதரன், கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிதியை பயன்படுத்தி கொளத்தூர் மற்றும் ஒட்டன்சத்திரத்தில் கல்லூரிகள் அமைக்கப்பட்டு 3 பேட்ச் மாணவர்கள் படிப்பை முடித்து விட்டனர்.

திருச்செங்கோடு மற்றும் விளாத்திகுளத்தில் கல்லூரிகள் இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை. கொளத்தூர் மற்றும் ஒட்டன்சத்திரத்தில் உள்ள கல்லூரிகளில் இந்து சமய படிப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

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மனுதாரர் டி.ஆர். ரமேஷ், கோயில் நிதியை கல்லூரிகள் கட்ட பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், கோயில் நிதியை கல்விக்காக பயன்படுத்தலாம் எனக் கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

விளாத்திகுளம் மற்றும் திருச்செங்கோடு ஆகிய இடங்களில் கல்லூரி கட்ட கூடுதல் நிதி தேவைப்பட்டால் அரசின் உதவியை நாடலாம் என தெரிவித்த நீதிபதிகள், மீதமுள்ள ஆறு கல்லூரிகளை கட்டுவது தொடர்பாக அரசே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவின் வாயிலாக தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை செயலாளரின் அரசாணை செல்லுபடியாகும் என்பது விளங்குகிறது. மேலும், கோயில் நிதியை நாட்டு மக்களின் கல்விக்காக பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்பதையும் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், கோயில்களின் நிதியுதவியுடன் புதிய கல்வி நிறுவனங்களை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

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