ETV Bharat / state

ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி: தவெக எம்.எல்.ஏ சீனிவாச சேதுபதி தாக்கல் செய்த மனு ஒத்திவைப்பு

முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதி பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற திருப்பத்தூர் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ சீனிவாச சேதுபதி தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சீனிவாச சேதுபதி, ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அவர் 83 ஆயிரத்து 375 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், 83 ஆயிரத்து 374 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார்.

இதனால், சீனிவாச சேதுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், ’சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு பதிவான தபால் வாக்கு, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டதால் தான் தோல்வியடைந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது’ எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், ‘தனக்கு எதிராக பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி தாக்கல் செய்த மனுவை, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் விசாரித்தார்.

அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் மோகன், “தேர்தல் ஆணையம் மிகப்பெரிய தவறை செய்துள்ளது. தபால்வாக்கு வேறு தொகுதிக்கு சென்றதை அறிந்தும் அதை திரும்ப அனுப்பவில்லை. அந்த வாக்கு பெரியகருப்பனுக்கு ஆதரவாக பதிவாகியுள்ளது. வாக்கு எண்ணப்பட்டு அந்த வாக்கை பெரியகருப்பன் பெற்றுள்ளார் என அறிவிப்பும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, சம்மந்தப்பட்ட தேர்தல் அதிகாரிக்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையம் செய்த தவறுக்கு மனுதாரர் பலிகடாவாகியுள்ளார். தபால் வாக்கு கவரில் எந்த தொகுதிக்கு உரியது எனத் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தும் தேர்தல் அதிகாரிகள் அதை உதாசீனப்படுத்தியுள்ளனர்.

இதனால், பெரியகருப்பனின் தேர்தல் வெற்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. முறைகேடு நடந்த ஒரு தேர்தல் வெற்றியை அனுமதிக்கப் போகிறோமா? என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து சீனிவாச சேதுபதி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, “அதிக வாக்குகளை பெற வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. தொகுதிக்கான வரிசை எண் மற்றும் தொகுதியின் பெயர் மட்டுமே அச்சிடப்பட்டிருக்கும். மற்ற விவரங்கள் ஏதும் இருக்காது. மற்ற விவரங்களுக்கு கியூர் ஆர் கோட் இருக்கும்.

இதையும் படிங்க: சூடுபிடித்த இடைத்தேர்தல்: 40 நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட தவெக - யார் யார் இருக்காங்க தெரியுமா?

அதனால் இந்த குழப்பம் ஏற்பட்டது. முழுக்க முழுக்க மனித கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட தவறு தான். 306 வாக்குகளில் குறைபாடுகள் இருந்ததால் செல்லாது என நிராகரிக்கப்பட்டது. முகவர்கள் முன்னிலையில் VVPAT மீண்டும் எண்ணப்பட்டு ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. மீண்டும் வாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்கக்கூடாது” என தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “தபால் வாக்கு கவரில், அது எந்த தொகுதியைச் சேர்ந்தது என அச்சடிக்கப்பட்டு மற்ற விவரங்களுக்கு கியூர் ஆர் கோட் என குறிப்பிட்டிருப்பதால் ஒரு வாக்கு மாற்றி வந்திருப்பதை அறிந்து ஏன் தேர்தல் அதிகாரி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி வழக்கின் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தார்.

அதேநேரம், பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் சீனிவாச சேதுபதி பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

TVK MLA WIN BY A SINGLE VOTE
TIRUPATTUR TVK MLA
MADRAS HIGH COURT
ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி
MHC ON ELECTION CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.