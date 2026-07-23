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மாஜி அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷணனுக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

அமலாக்கத்துறை கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கை மதுரை நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவது தவறான அணுகு முறையாகும் என முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 8:53 PM IST

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சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக்கோரி அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்துள்ளது.

கடந்த 2001 - 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் அமைச்சராகப் பதவிவகித்த போது வருமானத்துக்கு அதிகமாக 2 கோடியே 7 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 384 ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக, அப்போது அமைச்சராக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தொடர்ந்த வழக்கு, தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் அடிப்படையில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிராக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் புகார் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ள அமலாக்கத்துறை, தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தது.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார் ராஜரத்தினம், “மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் அமலாக்கத்துறையின் புகாரை இன்னும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

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தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் சாட்சிகள் விசாரணை முடிந்து வழக்கறிஞர்களின் இறுதி வாதமும் தொடங்க உள்ளது. இந்நிலையில், அமலாக்கத்துறை கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கை மதுரை நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவது தவறான அணுகு முறையாகும்” எனத் தெரிவித்தார்.

அதற்கு அமலாக்கத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சித்தார்த், “மதுரை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை விசாரணைக்கு எடுப்பது குறித்த நடைமுறை தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் அடுத்தடுத்த மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, விசாரணை செய்யாமல் தடுக்கப்படுகிறது” என்று வாதிட்டார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், அமலாக்கத்துறை மீதான தீர்ப்பைத் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தனர்.

TAGGED:

EX MINISTER ANITHA RADHAKRISHNAN
MHC
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு
ANITHA RADHAKRISHNAN ASSETS CASE

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