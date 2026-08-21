ETV Bharat / state

டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: கைது செய்யப்பட்டவரின் ஜாமீன் மனுவிற்கு காவல்துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

கார்த்திக் ஜாமீன் மனு மீதான அடுத்தகட்ட விசாரணையானது வரும் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்திக்கின் ஜாமீன் மனுவிற்கு பதிலளிக்க காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்தது, பார் உரிமம் வழங்கியது, மதுபானங்களை கடைகளுக்கு கொண்டு செல்ல போக்குவரத்து டெண்டர் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கார்த்திக் என்பவர், ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுவிற்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் சகோதரருக்கு ’லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ்

மனுதாரர் தரப்பில், குதிரை பேரம் செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நீதிமன்ற நிபந்தனை ஜாமீன் பெற்று விடுதலையான நாளில், டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

இதையடுத்து மனுவிற்கு காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

TAGGED:

TASMAC TENDER
TASMAC CASE KARTHIK BAIL
டாஸ்மாக் முறைகேடு
டாஸ்மாக் கார்த்திக் ஜாமீன்
TASMAC TENDER MALPRACTICE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.