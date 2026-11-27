அம்பாசமுத்திரம்; பெருந்துறை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தலாம் - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகள் தவிர்த்து பிற 3 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிக்கப்படுவதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 11:11 AM IST
சென்னை: காலியாக உள்ள அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை ஆகிய 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் அந்த தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அது பல்வேறு சட்ட சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என்றும், தேர்தல் வழக்கில் வெற்றி பெறுபவரும், இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுபவரும் ஒரே தொகுதிக்கு தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் பிரச்சனை உண்டாகும் எனவும் கருத்து தெரிவித்தது.
மேலும், 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதித்து கடந்த ஜூலை மாதம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்து தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி அமர்வு இன்று (நவ.27) காலை 10:30 மணியளவில் தீர்ப்பளித்தது. அப்போது, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டது. அந்தவகையில், விரைவில் இந்த தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தலாம் என்றும் மற்ற 3 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.