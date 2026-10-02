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கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் வேறுபாடு கூடாது; அனைத்து மதத்தினரும் பங்கேற்க அனுமதி - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவில் கூறப்பட்டது என்ன?

மனுதாரரின் சமூகத்தைத் தவிர வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை, கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்பதில் இருந்து தடுக்கப்பட்டால், காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அத்தகைய விஷம செயலை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 2:46 PM IST

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சென்னை: கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் சாதி, மதம் மற்றும் நிறங்களின் அடிப்படையில் தடுக்காமல் அனைவரையும் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெரம்பலூரில் உள்ள ஶ்ரீ மதுரகாளி அம்மன் கோயில், ஶ்ரீ கருப்பன்னசாமி, ஶ்ரீ பெரியசாமி மற்றும் ஶ்ரீ பரிவார தேவதை கோயில் கும்பாபிஷேகம் வரும் அக் 25ஆம் தேதி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இக்கோயிலை ஸ்ரீ மதுர காளியம்மன் பொது அறக்கட்டளை நிர்வாகம் நிர்வகித்து வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக புனரமைப்பு செய்யப்படாமல் இருந்த பணிகள் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி, தற்போது நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது.

இந்த கோயில்களுக்கு வரும் அக் 25ஆம் தேதி கும்பாபிஷேக நடத்த அறங்கவலர்கள் குழு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், கும்பாபிஷேகத்தை தங்களது அறக்கட்டளை மட்டுமே நடத்த வேண்டும் என பெரம்பலூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதனால், மற்ற சமுதாயத்தினர் இடையூறு இல்லாமல் கும்பாபிஷேகத்தை பாதுகாப்பாக நடத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என, அரியலூரை சேர்ந்த மகேந்திரன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறநிலையத்துறை சார்பில், சம்மந்தப்பட்ட கோயில் எந்த தனியாருக்கும் சொந்தமானது இல்லை. கடந்த 1976ஆம் ஆண்டு முதல் அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கோயில் இருந்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, சாதி, மதம், மற்றும் நிறத்தின் அடிப்படையில் விழாவில் பங்கேற்பதில் இருந்து யாரும் தடுக்கப்பட மாட்டார்கள். தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர்களும் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மனுதாரர் தரப்பில் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, கோயில் மீது யாரும் உரிமை கேட்கவில்லை. கோயிலை புனரமைத்து கும்பாபிஷேகம் செய்ய மட்டுமே அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், கும்பாபிஷேகத்தின் போது சாதி, மதம், மற்றும் நிறங்களின் அடிப்படையில் யாரும் தடுக்கப்படாமல், அனைவரும் பங்கேற்பதை அறநிலையத்துறை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

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மனுதாரரின் சமூகத்தைத் தவிர வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை, மனுதாரரால் அல்லது அறங்காவலர்களால் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்பதில் இருந்து தடுக்கப்பட்டால், காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அத்தகைய விஷம செயலை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும். கோயில் வளாகத்தில் சாதி அரசியலில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

TAGGED:

TEMPLE FESTIVAL PARTICIPATION
கோயில் கும்பாபிஷேகம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
TEMPLE KUMBABISHEKAM

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