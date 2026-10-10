சேவூர் ராமச்சந்திரனுக்கு எதிரான சொத்து குவிப்பு வழக்கு: மருமகளின் நகைகளை நிபந்தனைகளுடன் ஒப்படைக்க உத்தரவு
நகைகளை அடமானம் வைக்கக் கூடாது, விற்பனை செய்யக்கூடாது, அந்த நகைகளை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.
Published : October 10, 2026 at 11:13 AM IST
சென்னை: சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் முடக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரனின் மருமகளின் நகைகளை, நிபந்தனைகளுடன் தற்காலிகமாக ஒப்படைக்கும் படி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2016 - 2021 வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த சேவூர் ராமச்சந்திரன், அவரது மனைவி மற்றும் மகனுக்கு எதிராக வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
விசாரணையின் போது, ராமச்சந்திரனின் வீட்டில் சோதனை நடத்திய காவல்துறை, சேவூர் ராமச்சந்திரனின் மகன் மற்றும் மருமகளுக்கு சொந்தமான ஆக்சிஸ் வங்கி லாக்கரை சோதனையிட்டது. அதில் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் இருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அந்த நகைகளை காவல் துறை ஆவணங்களாக சேர்த்து முடக்கி வைத்தது.
இந்நிலையில் அந்த நகைகள் அனைத்தும் திருமணத்தின் போது, தனது தந்தை தனக்கு வழங்கியது என்றும், இந்த வழக்கில் தான் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் அல்ல என்பதால், நகைகள் மீதான முடக்கத்தை நீக்க வேண்டும் என்றும் திருவண்ணாமலை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில், சேவூர் ராமச்சந்திரனின் மருமகள் சொர்ணாம்பிகா மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், முடக்கத்தை நீக்கி, நகைகளை தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என கோரியிருந்தார். ஆனால், இந்த கோரிக்கையை திருவண்ணாமலை நீதிமன்றம் நிராகரித்து விட்டது. இதனை எதிர்த்து சொர்ணாம்பிகா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், மனுதாரர் குடும்பம் அந்தப் பகுதியில் மதிப்புமிக்க குடும்பம். நகைகள் இல்லாததால், அந்தப் பகுதியில் நடைபெறும் சமூக விழாக்களில் பங்கேற்க இயலாது என்பதால், நிபந்தனைகளுடன் அந்த நகைகளை தற்காலிகமாக சொர்ணாம்பிகாவிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டார்.
அதே சமயம் நகைகளை அடமானம் வைக்கக் கூடாது, விற்பனை செய்யக்கூடாது, அந்த நகைகளை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.
அதுமட்டுமல்லாமல் நீதிமன்றம் மற்றும் காவல்துறை இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு தேவைப்படுவதாக கேட்கும்போது நகைகளை திரும்ப வழங்க வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.