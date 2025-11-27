ரயில் முன் தள்ளி கல்லூரி மாணவியை கொலை செய்த வழக்கு - குற்றவாளிக்கு தண்டனை குறைப்பு
கல்லூரி மாணவியை கொலை செய்த வழக்கில், குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்ட நிலையில், 20 ஆண்டுகளுக்கு எந்த தண்டனை குறைப்பும் வழங்க கூடாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 27, 2025 at 3:19 PM IST
சென்னை: கல்லூரி மாணவியை ரயில் முன் தள்ளி கொலை செய்த வழக்கில், குற்றவாளி சதீஷுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பரங்கிமலை காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த கல்லூரி மாணவி சத்யபிரியாவும், அதே குடியிருப்பைச் சேர்ந்த சதீஷ் என்பவரும் காதலித்து வந்தனர். இவர்களின் காதலுக்கு சத்யபிரியாவின் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அவர் சதீஷுடன் பேசுவதை நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், ஆத்திரமடைந்த சதீஷ், கடந்த 2022 அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி கல்லூரிக்கு செல்ல பரங்கிமலை ரயில் நிலையம் வந்த சத்யபிரியாவை, தாம்பரம் சென்ற மின்சார ரயிலில் தள்ளி விட்டு கொலை செய்தார்.
இந்த வழக்கில் சதீஷ் கைது செய்யப்பட்டு, சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை மகளிர் சிறப்பு நீதிமன்றம், குற்றவாளி சதீஷுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து கடந்த 2024 டிசம்பர் 30 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. தொடர்ந்து மரண தண்டனையை உறுதி செய்வதற்காக, வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, சதீஷ் தரப்பிலும் மரண தண்டனையை எதிர்த்து மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சதீஷ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், காதலித்த பெண் வேறொருவரை திருமணம் செய்ய ஒப்புக் கொண்ட வேதனையில், ஆத்திரத்தில் சதீஷ் இவ்வாறு செய்துள்ளார். இது திட்டமிட்ட செயல் அல்ல. இதற்கு மரண தண்டனை விதிக்கும் அளவிற்கு அரிதான வழக்கும் அல்ல என வாதிட்டார்.
இதனையடுத்து, சிபிசிஐடி தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா, காதலித்த பெண் வேறொருவரை திருமணம் செய்ய ஒப்புக் கொண்ட வேதனையில், ஆத்திரத்தில் செய்த செயல் அல்ல இது, திட்டமிட்ட செயல். இரண்டு நாட்களாக நோட்டமிட்டு, மூன்றாவது நாள் ரயில் வரும் வரை காத்திருந்து, ரயில் அருகில் வந்தவுடன் தள்ளிவிட்டுள்ளார். இந்த காட்சிகள் அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பாதிவாகியுள்ளது.
இந்த ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் மரண தண்டனையை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், இது திடீர் தூண்டுதலாலோ, உணர்ச்சிவசப்பட்டோ நிகழ்ந்தது அல்ல. அகங்காரம், பிடிவாதம் மற்றும் ஆணாதிக்க உணர்வில் நடந்த கொடூரமான திட்டமிட்ட செயல். பெண் தன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் போது, அதனால் காயமடைந்த ஆணின் அகங்காரத்தால் நடந்த கொடூரமான கொலை என வாதிட்டார். அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்த நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், சதீஷுக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை, ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், 20 ஆண்டுகளுக்கு எந்த தண்டனை குறைப்பும் வழங்க கூடாது எனவும் உத்தரவிட்டனர்.