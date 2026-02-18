ETV Bharat / state

போக்சோ சட்டத்தால் என்ன பயன்? - காவல் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி

விருப்பத்துடன் மைனர் பெண்ணை அழைத்து சென்ற காதலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கான போக்சோ சட்டம் வலுவிழந்து விடும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 18, 2026 at 6:32 PM IST

சென்னை: 17 வயது சிறுமி காணாமல் போனதாக அளிக்கப்பட்ட புகார் தொடர்பான வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட இளைஞர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

கடலூரை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி காணாமல் போனதாக அவரது தந்தை சேத்தியாத்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஜனவரி 29ஆம் தேதி புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை செய்த காவல்துறை, 27 வயது இளைஞருடன் சிறுமி சென்றிருந்ததால் போக்சோ பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை.

இதனையடுத்து, தனது மகளை கண்டுபிடித்து தர காவல் துறைக்கு உத்தரவிடக்கோரி தந்தை பரமசிவம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம். ஜோதிராமன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சிறுமி விருப்பத்துடன் சென்றால் போக்சோ பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்று சிறப்பு அமர்வு ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. அதனால் வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை என தெரிவித்தார்.

இதனை ஏற்காத நீதிபதிகள், எதற்காக போக்சோ சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது? போக்சோ வழக்கு போடவில்லை என்றால் அதற்கான அரசாணையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யுங்கள். 16 வயது சிறுமிக்கு அவரது சம்மதத்துடன் திருமணம் நடைபெற்றால், அதற்காக வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் இருக்க முடியுமா? நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டால் 12 வயது நிறைவடைந்தவர்களுக்கு தான் போக்சோ சட்டம் பொருந்தும் என சுற்றறிக்கை விடுவீர்களா? என்று அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை எழுப்பினர்.

மேலும் சட்டம் பொதுவானதாக இருக்கும் வரையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிறுவர்கள் விருப்பத்துடன் கஞ்சா பிடித்தால் அது குற்றம் இல்லையா? விருப்பத்துடன் செய்ததற்காக சட்டம் அனுமதி அளிக்குமா என கேள்வி எழுப்பி, சம்மந்தப்பட்ட 17 வயது பெண்ணை 48 மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். அதன்படி, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட சிறுமி, படிக்க வேண்டும் என வீட்டில் திட்டியதால் இளைஞருடன் விருப்பத்துடன் சென்றதாக கூறினார்.

இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், படிக்கும் வயதில் நன்றாக படிக்க வேண்டும். 18 வயது நிரம்பியதும் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், தற்போது படிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துங்கள் என அறிவுரை கூறி சிறுமியை பெற்றோருடன் அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், சம்மந்தப்பட்ட இளைஞர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

