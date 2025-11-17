ETV Bharat / state

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம்: பாதுகாப்பு குறித்து பதிலளிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு!

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் வரும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத்திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:48 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கோரிய மனுவுக்கு வரும் நவம்பர் 24 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கார்த்திகை தீபத் திருநாள் வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிவார்கள் என்பதால், நெரிசலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போதுமான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் தாக்கல் செய்த அந்த மனுவில், திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழாவை காண வரும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், முறைப்படுத்தவும் போதுமான காவல் துறையினரை பணியில் அமர்த்த வேண்டும். கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி கூட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும். மேலும் வாகன போக்குவரத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும், வாகனம் நிறுத்துவதற்கு போதுமான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும், மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் வழங்க தற்காலிக முகாம்கள் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போல கிரிவலப் பாதையில் போலி சாமியார்கள், திருநங்கைகள், மாற்றுத் திறனாளிகளை அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும், கடைகள் அமைக்க அனுமதிக்க கூடாது என்றும், கோயிலில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் தாக்கல் செய்த இன்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பி.பி. பாலாஜி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி பாலாஜி, திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழா தொடர்பான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு, திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் ஆகியோர் நவம்பர் 24 ஆம் தேதிக்குள் பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தார்.

MADRAS HIGH COURT
TIRUVANNAMALAI
கார்த்திகை தீபத் திருவிழா
திருவண்ணாமலை
KARTHIGAI DEEPAM FESTIVAL

ETV Bharat Logo

