மதுபாட்டில் ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின் டெண்டர் வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
மதுபாட்டில் ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின்கள் தொடர்பாக ஒரே நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள டெண்டரை ரத்து செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 3:32 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெற, ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின்களை நிறுவுவதற்கான ரூ.1000 கோடி மதிப்பிலான டெண்டரை எதிர்த்த வழக்கில், தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக, டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் விற்கப்படும் பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம், மாநிலம் முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவதற்காக, ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின்களை அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மெஷின்களை நிறுவி, செயல்படுத்துவதற்காக கடந்த ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி டெண்டர் கோரப்பட்டது. இந்த டெண்டருக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, விழுப்புரம் மாவட்டம், மேலகொண்டூரைச் சேர்ந்த குமரகுரு என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், மாநிலம் முழுவதற்கும் சேர்த்து ஒரே நிறுவனத்தை இப்பணிக்கு நியமிக்க உள்ளனர். அந்த நிறுவனத்திற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படும் என்றும், பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும் என்றும் டெண்டர் படிவத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, பல ஆண்டுகளாக காலி பாட்டில்களை சேகரிக்கும் பணியில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தகர்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுவர். ஒரே நிறுவனத்தை நியமிப்பதற்கு பதில், மாவட்ட வாரியாக காலி பாட்டில்களை சேகரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கும், இந்த டெண்டரில் பங்கேற்க வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், இந்த டெண்டரை ரத்து செய்து, மாவட்ட அளவில் காலி பாட்டில்கள் சேகரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோரும் பங்கேற்கும் வகையில், டெண்டர் நிபந்தனைகளை திருத்த உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, டெண்டருக்கு தடை விதிக்கக் கூடாது, பதிலளிக்க அவகாசம் வேண்டும் என அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
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அப்போது மனுதாரர் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.எல்.ரவி, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒருவருக்கு மட்டும் டெண்டர் கொடுக்க உள்ளனர். மாவட்ட வாரியாக, மண்டல வாரியாக டெண்டர் கொடுத்தால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பலன் பெறுவார்கள் என்றார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர் தமிழ்நாடு அரசும், டாஸ்மாக் நிர்வாகமும் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளிவைத்தார்.