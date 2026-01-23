ETV Bharat / state

காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு சொந்தமான யானைகள் விவகாரம்: வனத் துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு

காமகோடி பீடத்தின் மூன்று யானைகளின் பாகன் கடந்த 2015 -இல் உயிரிழந்ததால் அவை வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காஞ்சிபுரம் காமகோடி பீடத்துக்கு சொந்தமான மூன்று யானைகளை பீடத்திடமே திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் வழிபாடுகளுக்காக சந்தியா, இந்து, ஜெயந்தி ஆகிய மூன்று யானைகள் உரிய சான்றிதழுடன் கோயில் திருவிழாக்கள், பூஜைகளுக்கு அவ்வபோது பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. இந்த யானைகளை கவனித்து வந்த பாகன் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்த நிலையில், 3 யானைகளும் பரமாரிப்பிற்காக வனத் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. இதனையடுத்து திருச்சி எம்.ஆர் பாளையம், யானை காப்பகத்தில் 3 யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன.

இந்நிலையில், யானைகளை பராமரிக்க தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதால், கோனேரிக்குப்பம் யானைகள் மையத்துக்கு அவற்றை மீண்டும் அனுப்பக் கோரி காமகோடி பீடம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், பீடத்துக்கு சொந்தமான கோனோரிக்குப்பம் மையத்தை நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, சந்தியா, இந்து, ஜெயந்தி ஆகிய 3 யானைகளையும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்திடம் ஒரு வாரத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும். மேலும் காஞ்சி பீடத்தின் செலவில் வனத்துறை வாகனத்தில் யானைகளை பாதுகாப்பாக கொண்டு வர வேண்டும். யானைகளின் உடல்நிலை குறித்து மூன்று மருத்துவர்கள் கொண்ட குழுவினர் அறிக்கை தந்த பின்னர், கோனேரிகுப்பம் முகாமிற்கு அவற்றை மாற்ற வேண்டும். யானைகளை வழிபாடுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். மாதத்திற்கு ஒருமுறை யானையின் உடல்நலம் குறித்து மாவட்ட நல்வாழ்வுத் துறை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வனத்துறை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது வனத் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "யானைகளுக்கு வயதாகிவிட்டது. 58 ஏக்கரில் உள்ள திருச்சி முகாமிற்கு மோசமாக உடல்நிலையில் 2019ஆம் ஆண்டு யானைகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

அப்போது 8 யானைகள் இருந்த நிலையில், ஒரு யானை இறந்துவிட்டதால், தற்போது 7 யானைகள் முகாமில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் யானைகளை அனுப்பினால், அவற்றுக்கு மீண்டும் உடல்நிலை பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே இந்த விஷயத்தில் காலஅவகாசம் அளிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.

இதையும் படிங்க: தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில்? பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்

இதை ஏற்காத நீதிபதிகள், பீடத்துக்கு சொந்தமான யானைகளை 6 ஆண்டுகள் வனத் துறை வைத்துள்ளது. மோதுமான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ள நிலையில், பீடத்திடம் யானைகளை தர வனத்துறை மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது. யானைகளை உரிய மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு பிறகு வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். தனி நீதிபதியின் இந்த முடிவில் தலையிட முடியாது என உத்தரவிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தலைமை நீதிபதி அமர்வு உத்தரவிட்டது.

TAGGED:

KANCHI KAMAKOTI PEEDAM
காஞ்சிபுரம் காமகோடி பீடம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
KANCHI KAMAKOTI PEEDAM ELEPHANTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.